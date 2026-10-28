사방넷, 바코드 스캔 출고 자동화 기능 출시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 다우기술이 운영하는 쇼핑몰 통합관리 서비스 '사방넷'이 바코드 스캔을 통한 출고 자동화 및 반품·교환 회수 접수 기능을 출시했다.

[이미지=사방넷]

이번 신규 기능은 출고 담당자가 상품 검수 시 송장 바코드를 스캔하면 운송장 번호가 쇼핑몰에 자동으로 전송되는 방식이다. 동시에 배송 상태가 '배송 중'으로 변경되며, 출고 수량만큼 재고가 자동 차감된다.

반품·교환 상품의 회수 접수도 사방넷에서 가능하다. 여러 택배사를 이용하는 경우에도 각 택배사 사이트에 따로 접속할 필요 없이 사방넷에서 회수 접수를 할 수 있으며, 접수 후 반송장 정보도 자동으로 반영된다. 송장 출력과 배송 현황 조회도 사방넷에서 한 번에 처리된다.

배송 현황은 30분마다 자동 갱신되며, 주문량 증가 시 온라인 셀러의 물류 업무 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 예상된다.

특히 패션 분야에서는 사방넷에서 회수 접수를 진행해 고객 응대 및 반품 관리 부담을 덜 수 있다. 뷰티 분야에서는 바코드 검수를 통해 포장 오류를 확인하고, 송장 전송 및 재고 차감 자동화를 통해 출고 업무 업무 처리를 높일 수 있다고 회사 측은 설명했다.

다우기술 커머스부문 김정우 부문장은 "판매 채널이 늘고 사업 규모가 커져도 운영의 복잡함이 셀러의 성장에 걸림돌이 되지 않아야 한다"며 "셀러에게 필요한 기능을 지속적으로 발굴하고 개선해, 다양한 사업 환경과 운영 방식에 맞춘 커머스 운영 플랫폼으로 발전해 나가겠다"고 밝혔다.

사방넷은 신규 기능 오픈을 기념해 신규 도입 고객을 대상으로 프로모션을 진행하고 있다.

whitss@newspim.com