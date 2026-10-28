현대차증권, '제2회 탄소금융 인사이트 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권은 27일 탄소금융 담당자들과 인사이트 데이를 개최했다
- 행사에서 탄소금융 정책 동향과 외부사업 추진 사례를 공유했다
- 현대차증권은 배출권거래제 대응 맞춤형 금융 솔루션을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 지난 27일 서울 중구 대한상공회의소에서 탄소금융 유관기업 담당자들과 함께 제2회 '2026년 탄소금융 인사이트 데이'를 개최했다고 28일 밝혔다.
현대차증권에 따르면 이날 행사에서는 배형근 현대차증권 사장의 개회사를 시작으로 유연철 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회 사무총장의 축사가 진행됐다.
이어 장희선 고려대학교 교수, 권동혁 BNZ파트너스 부대표, 김도연 삼일회계법인 파트너, 천성문 이너젠 CCO/이사, 조기성 현대차증권 책임매니저 등 탄소금융 관련 전문가들이 강연을 진행했다.
강연은 일반 세션과 심화 세션으로 구성됐으며, 일반 세션에서 탄소금융 주요 정책 동향을 다뤘다. 심화 세션에서는 외부사업 동향과 주요 추진 사례 등의 주제를 다뤘다.
특히 이번 행사는 관련 자료를 페이퍼리스 형태로 제공하고 기념품도 지속가능한 산림경영 인증을 받은 소재로 제작해 '탄소중립'과 '순환경제의 실천'의 취지를 담아냈다.
배형근 사장은 "지난해 첫 행사에 보내주신 관심에 힘입어 올해 두 번째 행사를 마련하게 됐다"며 "제4차 계획기간 시행으로 배출권 시장 환경이 크게 바뀐 만큼, 이번 세미나에 공유되는 정책 방향과 시장 전망이 기업들의 대응 전략 수립에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.
한편 현대차증권은 탄소배출권 자기매매와 외부사업 투자, 국내 최초 모빌리티 분야 외부사업 인증실적(KOC) 확보 경험을 더해 제4차 배출권거래제 계획기간을 맞은 기업에 맞춤형 탄소금융 솔루션을 제공하고 있다.
rkgml925@newspim.com