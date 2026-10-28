강원랜드, 전기차 화재 대비 합동훈련 실시...상방향 직수 장치 도입

AI 핵심 요약beta
- 강원랜드는 28일 직원 기숙사에서 전기차 화재 대응 합동훈련을 실시했다.
- AI 센서 기반 상방향 직수장치를 도입해 배터리 열폭주 예방을 점검했다.
- 직원들은 신고·초기진화·대피유도와 질식소화포 전개 절차를 익혔다.
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[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원랜드는 28일 직원 기숙사 백운관에서 전기차 화재에 대비하기 위해 '배터리 하부 집중 살수 장비(상방향 직수 장치)' 설치와 관련된 합동훈련을 실시했다고 밝혔다.
이번에 도입된 '상방향 직수 장치'는 AI(인공지능) 기반 센서가 연기와 불꽃, 바닥의 열을 감지해 초기 화재를 신속하게 대응하는 시스템이다. 화재가 발생할 경우 냉각 노즐이 차량 하부에서 물을 위쪽으로 강하게 분사해 전기차 화재의 주요 원인인 배터리 열폭주를 예방할 수 있다.
훈련은 전기차 내부에서 화재 발생을 가정하여 진행됐다. 장비 제조업체 관계자가 시연을 해준 후 강원랜드와 협력업체 직원들이 장비를 직접 작동하며 사용법을 익혔다.
훈련에서는 화재 발생 인지, 신속한 신고와 전파, 초기 진화 및 인원 대피 유도, 위기대응반 출동, 전기차 화재 전용 질식소화포 전개 등 단계별 대응 과정을 면밀히 점검했다.
김도균 대표이사는 "전기차 이용객이 증가함에 따라 다중이용시설인 하이원 콘도와 직원 기숙사에 특수 장비를 도입하고 합동훈련을 진행했다"며 "향후에도 AI 등의 첨단 기술을 활용하여 화재 위험을 최소화하고 안전한 리조트를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com