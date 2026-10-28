日·美국방, 대중 견제 위해 제1도련선 방위 강화...탄약 생산도 협력

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본과 미국이 중국을 견제하기 위해 일본 남서부 도서에서 대만을 거쳐 필리핀으로 이어지는 '제1도련선'의 방위 협력을 강화하기로 했다. 양국은 상대의 공격을 억제할 수 있는 방위 역량을 확충하고, 유사시 장기전에 대비해 핵심 탄약 생산에서도 협력을 이어가기로 했다.

고이즈미 신지로 일본 방위상은 28일(현지시간) 필리핀 중부 세부에서 피트 헤그세스 미국 국방장관과 회담하고 이같이 의견을 모았다고 교도통신이 보도했다. 양국 국방 당국은 동남아시아국가연합(ASEAN) 확대 국방장관회의를 계기로 만나 역내 안보 협력 방안을 논의했다.

양국이 강조한 것은 '거부력'의 강화다. 이는 충분한 방위 능력을 갖춰 상대가 공격을 감행하더라도 목표를 달성하지 못할 것이라는 판단을 하게 함으로써 공격 자체를 억제하는 개념이다.

양국은 제1도련선에서 이러한 방위 태세를 구축하기 위해 방위 분야 투자를 확대하는 것이 중요하다는 데 뜻을 같이했다.

제1도련선은 일본 남서부 도서에서 대만과 필리핀을 잇는 서태평양의 전략적 방어선이다. 중국의 해양 진출과 군사 활동이 확대되는 가운데 미국과 일본은 이 지역에서의 억지력을 높이는 데 주력하고 있다. 대만해협과 동중국해, 남중국해를 둘러싼 긴장이 이어지는 만큼 일본의 방위력 강화는 역내 안보 구도에도 영향을 미칠 수 있다.

고이즈미 방위상은 연내 개정을 추진하는 안보 관련 3대 문서의 검토 상황도 설명했다. 일본은 국가안보전략과 국가방위전략, 방위력정비계획 등 안보 정책의 기본 방향을 담은 문서의 개정을 추진하고 있다. 이번 회담에서 일본 측은 개정 과정에서 거부적 방위력 강화에 힘을 쏟겠다는 방침을 미국 측에 전달했다.

탄약 생산을 둘러싼 협력도 주요 의제에 포함됐다. 미 국방부에 따르면 양국은 전투가 장기화하는 상황에 대비해 핵심 탄약의 생산에서도 긴밀한 협력을 지속하기로 했다. 방위 태세를 강화하려면 병력과 장비뿐 아니라 실제 전투에서 소모되는 탄약을 안정적으로 확보할 생산 기반도 필요하다는 판단이 반영된 것으로 풀이된다.

사이버 안보 협력도 논의됐다. TBS는 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 양국이 대규모 개인정보 유출을 비롯한 사이버 공격이 국민 생활과 경제 활동, 국가 안보에 미치는 영향을 줄이기 위해 협력을 강화하기로 했다고 보도했다. 오키나와에서 미 해병대원이 강도 살인 혐의로 체포된 사건도 회담에서 논의된 것으로 전해졌다.

지난해 10월 일본을 방문한 피트 헤그세스 미국 국방장관이 고이즈미 신지로 일본 방위상과 악수를 나누고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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