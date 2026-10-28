북한 IP서 금융권 접근 시도 440만건…당국 보안 점검 요청

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21일 새벽부터 금융사 대상 취약점 탐색 정황 포착

실제 침해 피해 확인 안 돼…IP만으로 공격 주체 특정 어려워

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 북한 인터넷 프로토콜(IP) 대역에서 국내 금융권을 대상으로 440만건이 넘는 접근 시도가 탐지됐다. 최근 금융권에서 해킹과 개인정보 유출 사고가 잇따르면서 금융당국도 관련 보안 점검에 나섰다.

28일 금융권에 따르면 금융당국은 지난 21일 금융보안 통합관제시스템 '퍼스트(FIRST)'를 통해 금융회사와 가상자산 거래소 등에 북한 IP 대역의 대규모 접근 시도와 관련한 유의사항을 전달했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 내년 4월부터 은행 점포 개점 시간이 오전 9시에서 9시 30분으로 늦춰질 전망이다. 금융권 노사가 은행 영업시간을 30분 단축하는 방안에 합의한 데 따른 것이다. 점포 문을 닫는 시간은 오후 4시로 유지된다. 사진은 29일 오후 서울 시내에 설치된 시중은행 ATM 기기 모습. 2026.09.29 yeawon2@newspim.com

금융당국은 21일 오전 3시부터 금융회사 시스템을 대상으로 스캔성 접근이 지속된 정황을 확인했다. 공문 발송 당시까지 탐지된 접근 시도는 총 440만4101건으로, 확인된 IP 대역은 '175.45.176.0/22'다. 해당 대역에는 북한에 할당된 주소가 다수 포함된 것으로 알려졌다.

스캔성 접근은 외부에서 시스템의 보안 취약점이나 개방된 네트워크 포트 등을 확인하기 위해 접속을 시도하는 행위다. 실제 시스템 침입에 앞서 취약점을 탐색하는 과정에서 활용될 수 있다.

이에 금융당국은 각 금융회사에 해당 IP의 접속 이력을 확인하고 정보보호 및 내부통제 체계를 점검하도록 요청했다. 이상징후에 대한 실시간 모니터링을 강화하고 특이사항이 발견되면 당국에 알릴 것도 당부했다.

현재까지 해당 IP를 통한 접근 시도가 실제 침해사고로 이어져 피해가 신고된 사례는 없는 것으로 전해졌다.

최근 금융권에서는 해킹과 개인정보 유출 사고가 잇따르고 있다. 대신증권에서는 고객 3만여명의 개인신용정보가 유출됐으며, 미래에셋자산운용에서는 일부 웹 시스템에 대한 외부의 비정상적인 접근 정황이 확인됐다. 가상자산 거래소 빗썸에서도 사내 모바일 그룹웨어를 통한 개인정보 유출 사고가 발생했다.

다만 이들 사고와 이번 북한 IP 접근 시도 사이의 연관성은 확인되지 않았다. 청와대 국가안보실은 이날 오후 금융위원회 관계자들과 긴급 대응회의를 열고 금융권 해킹 사고의 피해 현황과 추가 확산 방지 방안을 논의할 예정이다.

금융당국 관계자는 "IP 국적 조작이 가능하기 때문에 IP만으로 해커의 국적을 특정하기 어렵다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com