정진완 우리은행장 "갤럭시폰 하나로 전 세계 결제…카드 없는 시대 앞당길 것"

우리은행, 삼성전자와 손잡고 '삼성월렛머니' 확대 공식화

QR·NFC·테이블오더 결제 지원...중국 등 해외 결제 사각지대 해소

"별도 앱 가입·개인정보 제공 없이 해외 결제 가능…편의성과 보안 강화"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 정진완 우리은행장이 28일 "카드 없는 결제 시대를 앞당기겠다"고 밝혔다.

정 행장은 이날 오후 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 '삼성월렛머니' 기자간담회에서 "전 세계적으로 카드를 벗어나는 흐름이 시작되고 있다"며 이같이 말했다.

우리은행은 이날 삼성전자와 손잡고 글로벌 결제 서비스 '삼성월렛머니'의 글로벌 시장 확대에 도전한다고 밝혔다. 결제 편의성과 리워드, 최상위 보안 체계 등을 앞세워 글로벌 결제시장 판도를 바꾸겠다는 포부다.

28일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 '삼성월렛 머니 기자간담회' 에서 정진완 우리은행장이 인사말을 하고 있다. [사진= 우리은행]

충전식 간편결제 서비스인 '삼성월렛 머니'는 지난해 10월 출시 이후 1년 만에 빠르게 고객 기반을 확대해 지난 27일 기준 유효 가입자 300만명을 달성한 서비스다.

특히 우리은행은 삼성전자와 손잡고 삼성월렛머니 확산에 적극 나서고 있다. 현재 삼성월렛머니 충전계좌 중 우리은행 계좌 비중은 42%로, 20개 은행 가운데 1위를 차지하고 있다.

우리은행은 삼성월렛머니를 통해 '실물카드 발급 제로(Zero), 사전 환전 제로, 추가 앱 설치 제로'를 내세운 이른바 '트리플 제로(Triple-Zero) 여행 금융' 구현에도 기여했다.

이용자는 평소 사용하던 갤럭시 스마트폰에서 화면 하단을 밀어 올려 삼성월렛머니를 실행하면 국내에서와 마찬가지로 해외에서도 간편하게 결제할 수 있다. 별도의 카드 발급이나 환전 절차 없이 국내외에서 일관된 결제 경험을 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 우리 국민들은 중국 내 위챗페이 가맹점과 전 세계 마스터카드 가맹점에서 갤럭시폰 하나로 모든 결제를 할 수 있게 됐다.

정 행장은 "반도체와 휴대전화를 만드는 나라에서 디지털 역량을 갖춘 금융기관이 삼성전자 등과 함께 전 세계에서 사용할 수 있는 결제 시스템을 만들어냈다는 데 큰 자부심을 느낀다"고 말했다.

그러면서 "이미 중국에서는 위챗페이와 알리페이 등 모바일 결제가 보편화됐고 동남아시아 등 다른 국가에서도 카드를 넘어서는 신속한 결제 방식이 확산되고 있다"며 "우리나라 국민들도 해외에서 현금이나 실물카드 없이 편리하게 결제할 수 있는 환경이 마련되고 있다"고 했다.



또한 그는 삼성월렛머니의 강점으로 편의성과 보안성을 꼽았다. 정 행장은 "중국 여행을 위해 위챗페이나 알리페이에 가입하려면 상당한 개인정보를 입력해야 한다"며 "이번 서비스는 삼성전자 휴대전화 자체의 보안과 우리은행의 디지털 보안을 결합해 별도 앱 가입이나 개인정보 제공 없이도 결제할 수 있도록 했다"고 말했다.

이어 "고객 입장에서는 간편한 결제지만 그 뒤에는 더욱 강화된 보안 체계를 갖췄다"며 "편의성뿐 아니라 안전성을 확보하는 데 중점을 뒀다"고 덧붙였다.

이와 관련해 정 행장은 지난 26일 중국 선전에서 삼성전자, 텐센트 관계자들과 만나 '삼성월렛 머니 해외 결제 서비스 지원 및 협력 강화를 위한 업무협약'을 체결하고 중국 내 결제 서비스 도입을 공식화한 바 있다.

정 행장은 이날 중국 선전과 홍콩에서 직접 서비스를 이용한 경험도 소개했다. 그는 "중국에 입국하면 삼성월렛에 QR코드 결제 기능이 자동으로 생성되고, 홍콩으로 넘어가면 QR코드 기능이 사라지면서 마스터카드 결제 기능이 남는다"며 "선전의 상점과 커피숍에서는 우리은행 원화 계좌에서 자동 충전된 금액으로 위안화 결제가 이뤄졌고, 홍콩에서도 삼성월렛에 연계된 마스터카드 결제망을 통해 문제없이 결제할 수 있었다"고 설명했다.

특히 이번 서비스가 단순한 해외 결제 가능 국가 확대를 넘어 국내 제조업의 기술력과 디지털 금융 역량을 결합해 새로운 글로벌 결제 환경을 구축했다는 점에서 의미가 크다고 평가했다.

정 행장은 "중국 측에서도 위챗페이뿐 아니라 마스터카드 결제망까지 동시에 연계했다는 점에 놀라워했다"며 "직접 이틀간 이용해 보니 결제가 매우 편리했고, 다른 국가로 출장을 간 직원들도 원활하게 결제할 수 있었다"고 말했다. 이어 "우리나라 국민 모두가 편리하고 안전하게 이용할 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.

우리은행은 내년부터 삼성전자와 함께 중화권을 비롯한 해외 결제 가능 국가 확대를 지속적으로 협의할 계획이다. 아울러 국내에서 구축한 협업 모델을 기반으로 글로벌 사업 파트너십도 한층 강화해 나갈 방침이다.

romeok@newspim.com