경동원, '한국건축산업대전 2026' 참가…내화단열 기술 공개

신제품 '세이프보드 1면플러스' 공개

방화문·스마트 도어 등 라인업 전시

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 내화단열 시장을 선도하는 경동원이 10월 28일부터 30일까지 서울 코엑스에서 열리는 '한국건축산업대전 2026'에 참가한다고 밝혔다. 경동원은 이번 전시를 통해 화재 안전과 단열 성능을 아우르는 기술 경쟁력을 소개하고 다채로운 내화단열 솔루션을 알릴 계획이다.

대한건축사협회가 주최하는 한국건축산업대전은 건축자재 및 관련 기술을 한자리에서 선보이는 전문 전시회다. 경동원은 이번 행사에서 준불연 우레탄 단열재 '세이프보드'와 고내화·고단열 방화문, 스마트 자동개폐 도어, 준불연 우레탄 샌드위치패널 '세이프패널', 스프레이 타입 단열재 '세이프폼' 등을 전시한다.

[사진=경동원]

우선 출시 예정인 신제품 '세이프보드 1면준불연 플러스'를 최초로 공개한다. 기존 제품 대비 단열 성능을 약 10% 향상시킨 고단열 우레탄보드로, 초기 열전도율 0.018W/m·K를 구현했다. 얇은 두께에서도 효율적인 단열 설계가 가능해 에너지 효율 향상과 공간 활용도 극대화에 기여한다.

방화문 라인업으로는 화재 시 90분간 화염 확산을 차단하는 '세이프도어 플러스'와 안면·정맥 인식 기술을 적용한 스마트 자동개폐 도어 '오토스윙도어'를 선보인다. 특히 오토스윙도어는 비접촉 출입 및 장애물 감지 자동 정지 기능을 갖췄으며 현장 시연을 통해 편의성을 입증한다.

또한 우수한 단열성과 내구성을 갖춰 공장·창고 지붕 등에 적용되는 샌드위치패널 '세이프패널'과 국내 최초로 상용화한 스프레이 타입 준불연 우레탄 단열재 '세이프폼'도 함께 선보이며 현장의 다양한 요구에 대응한다.

경동원 관계자는 "건축물에 요구되는 화재 안전성과 에너지 효율 기준이 지속적으로 높아지고 있는 만큼, 이에 대응할 수 있는 건축자재의 중요성도 커지고 있다"며 "이번 전시를 통해 내화 기술과 고단열 기술을 접목한 다양한 솔루션을 선보이고, 보다 안전하고 쾌적한 건축 환경을 만드는 데 기여하겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com