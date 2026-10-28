'2026 원주 IT 페스타' 31일 열려...첨단기술 체험

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 31일 혁신도시 미리내공원에서 IT 페스타를 개최한다
- 학생과 시민들은 로봇·AI·드론 등 첨단기술을 체험한다
- 특별강연과 버블매직쇼 등 다양한 프로그램도 진행된다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 오는 31일 원주 혁신도시 미리내공원에서 '2026 원주 IT 페스타'를 개최한다.
28일 시에 따르면 초·중·고 학생과 일반 시민들이 로봇, 인공지능(AI), 드론 등 첨단기술을 체험하며 미래산업에 대한 관심을 높일 예정이다. 이를 통해 시민들은 디지털 기술을 보다 친숙하게 접할 수 있다.
다양한 프로그램이 마련된 이번 행사에서는 ▲로봇·AI 체험▲드론 체험▲디지털 창작 체험▲특별강연 및 공연이 진행된다. 특히 오전 10시 30분부터 1시간 동안 과학 커뮤니케이터 엑소쌤의 특별강연이 예정돼 있다. 오후 1시부터 40분간 버블매직쇼가 열려 행사에 즐거움을 더할 계획이다.
구자열 원주시장은 "원주 IT 페스타가 시민들이 첨단기술을 쉽고 재미있게 경험하며 미래산업의 가능성을 발견하는 기회가 되길 바란다"고 말했다. 또 "앞으로도 시민들이 일상에서 과학기술을 접할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com