삼성전자, 글로벌 브랜드 7년 연속 5위…가치 16% 상승

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 28일 글로벌 브랜드 평가에서 7년 연속 세계 5위를 차지했다.
- 삼성전자 브랜드 가치는 반도체 실적과 AI 경쟁력 강화로 16% 상승했다.
- 삼성전자는 HBM4 양산과 모바일·가전 AI 기능 확대로 경쟁력을 높였다.
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반도체 실적 호조·AI 경쟁력 강화·통합 브랜드 전략 성과
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 글로벌 브랜드 가치 평가에서 7년 연속 세계 5위를 차지했다. 반도체 사업의 실적 개선과 모바일·가전 등 전 사업에 걸친 인공지능(AI) 경쟁력 강화에 힘입어 브랜드 가치도 지난해보다 16% 상승했다.
삼성전자는 28일 글로벌 브랜드 컨설팅 업체 인터브랜드가 발표한 '2026 글로벌 100대 브랜드'에서 브랜드 가치 1052억달러를 기록하며 세계 5위에 올랐다고 밝혔다. 삼성전자는 2020년부터 아시아 기업 중 유일하게 글로벌 5대 브랜드에 이름을 올리고 있다.
삼성전자는 이번 평가에서 반도체 집중 투자에 따른 역대 최대 실적과 디바이스경험(DX) 부문의 AI 경쟁력 강화, '원삼성(One Samsung)' 기반의 고객 중심 브랜드 전략 등이 긍정적으로 작용한 것으로 분석했다.
반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 AI 수요 확대에 대응해 고부가 메모리 공급을 늘리고 있다. 특히 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 세계 최초로 양산하며 기술 경쟁력을 강화했다. DX부문은 모바일과 TV, 생활가전 전반에 개인화된 AI 기능과 기기 간 연결성을 확대하고 있다. 올해는 화면 비율 4대 3을 적용한 8세대 폴더블폰 '갤럭시 Z 폴드8'도 선보였다.
한편 인터브랜드는 매년 기업의 재무성과 전망과 제품 구매에 미치는 브랜드 영향력, 브랜드 경쟁력 등을 종합적으로 분석해 글로벌 100대 브랜드를 선정하고 있다.
mkyo@newspim.com