KB국민은행, '노란우산' 비대면 신규 가입 5000명에 2만원 지급

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 28일 노란우산 신규 가입 이벤트를 시작했다.
- 11월 30일까지 선착순 5000명에게 현금 2만원을 지급한다.
- KB스타뱅킹 등에서 가입하면 별도 응모 없이 자동 참여된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 소기업·소상공인의 노후 준비와 경영 안정 지원을 위해 노란우산공제 비대면 신규 가입 고객을 대상으로 현금 지급 이벤트를 진행한다.
KB국민은행은 중소기업중앙회와 함께 오는 11월 30일까지 '노란우산 비대면 신규 가입 이벤트'를 실시한다고 28일 밝혔다.
노란우산은 소기업·소상공인이 폐업이나 노령 등으로 생계에 어려움을 겪을 경우를 대비한 공적 공제제도다. 납입금 소득공제와 복리 이자 적용 등을 통해 소상공인의 안정적인 자산 형성을 지원한다.
이번 이벤트는 KB스타뱅킹 또는 KB스타기업뱅킹을 통해 노란우산공제에 신규 가입한 고객을 대상으로 진행된다. 이벤트 기간 가입 고객 가운데 선착순 5000명에게 현금 2만원을 지급한다. 별도의 응모 절차 없이 자동으로 참여할 수 있다.
혜택은 고객별 1회만 제공된다. 이벤트 기간 중 가입한 뒤 해지하고 재가입하더라도 중복 혜택을 받을 수 없다.
KB국민은행은 이번 이벤트를 통해 소기업·소상공인의 노란우산공제 가입을 활성화하고 금융 부담 완화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지와 KB스타뱅킹, KB스타기업뱅킹에서 확인할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com