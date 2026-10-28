LG전자, AI 냉각 수주 반년 새 5배…신사업 성장 본궤도

AI 냉각 누적 수주 3조 돌파…글로벌 생산능력 확대

3분기 누적 영업익 4조 넘어…가전·전장 성장 견인

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 인공지능(AI) 데이터센터 냉각솔루션 사업에서 반년 만에 수주액을 5배로 늘리며 신사업 성장에 속도를 내고 있다. 글로벌 생산능력 확대를 위한 추가 투자에도 나서며 AI 인프라 시장 공략을 본격화하고 있다. 주력인 생활가전과 전장 사업의 안정적인 성장에 힘입어 올해 3분기 누적 영업이익도 4조원을 넘어섰다.

LG전자는 28일 연결기준 3분기 매출액은 23조8241억원, 영업이익은 7819억원으로 전년 동기 대비 각각 8.9%, 13.5% 늘었다고 밝혔다.. 3분기까지 누적 매출액 71조3778억원, 영업이익 4조347억원을 기록했고, 전년 동기 대비 매출액은 9.2%, 영업이익은 55.9% 증가했다.

서울 여의도 LG전자 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

3분기에는 중동 전쟁 등 비우호적인 환경에도 주력 사업이 공고한 시장 지위와 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 성장을 이끌었다. 제품과 서비스를 포함한 구독사업 매출액은 7600억원으로 전년 동기 대비 8.6% 늘었다. B2B 매출액은 6조1000억원으로 3.4% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 두 자릿수 이상 늘었다. 생활가전과 전장 사업이 안정적인 수익성을 유지했고, TV 등 미디어엔터테인먼트 사업은 전년 동기보다 실적이 크게 개선됐다.

신사업도 속도를 내고 있다. AIDC 냉각솔루션 사업은 3분기 누적 수주액이 3조원을 넘었다. 상반기 6000억원 수준에서 대폭 늘었다. LG전자는 2200억원을 추가 투자해 미국 내 생산거점 확보를 포함한 국내외 생산능력 확대를 진행하고 있다.

로보틱스 사업에서는 국내 최대 규모 데이터팩토리가 부분 가동에 들어갔다. LG전자는 액추에이터 양산 인프라 준비를 차질 없이 진행하는 동시에 글로벌 잠재 고객을 대상으로 수주 활동도 병행하고 있다. AI홈 솔루션 사업은 글로벌 빅테크와 함께 최신 사물인터넷(IoT) 기술 기반의 AI홈 생태계 구축을 추진한다.

사업본부별로는 4개 본부가 모두 흑자를 이어갔다.

HS(Home Appliance Solution)사업본부는 3분기 매출액 7조444억원, 영업이익 2592억원을 기록했다. 매출액은 2분기 연속 7조원을 넘겼다. 프리미엄과 볼륨존을 아우르는 투트랙 전략이 효과를 거뒀다. 단기적인 물류비 상승과 마케팅비 증가에도 운영 효율화로 안정적인 수익성을 유지했다. LG전자는 4분기 가전 수요 회복이 제한적일 것으로 보고 상대적으로 수요가 견조한 글로벌 사우스를 중심으로 판매를 늘릴 계획이다.

MS(Media Entertainment Solution)사업본부는 매출액 5조215억원, 영업이익 1467억원을 기록했다. 매출액과 영업이익 모두 전년 동기 대비 큰 폭의 개선세를 이어갔다. 올레드 등 프리미엄 제품 판매 증가와 신흥시장 판매 확대가 실적 개선을 이끌었다. 4분기에는 메모리, 패널 등 원가 부담이 이어질 전망이다. TV 수요도 고유가·고금리로 인한 소비심리 위축으로 전년 동기 대비 감소할 것으로 예상된다. LG전자는 프리미엄 판매 확대를 이어가며 사업의 구조적 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.

VS(Vehicle Solution)사업본부는 매출액 2조8261억원, 영업이익 1903억원을 기록했다. 매출액과 영업이익 모두 3분기 기준 최대치다. 수주잔고의 매출 전환과 차량용 인포테인먼트(IVI) 사업 성장이 이어졌다. 매출 확대 효과와 운영 효율화로 견조한 수익성을 유지했다. 4분기 완성차 수요 회복은 제한적일 것으로 예상된다. LG전자는 이미 확보한 수주잔고를 기반으로 매출 성장을 이어가면서 원가경쟁력 강화 등 운영 효율화에 주력할 계획이다.

ES(Eco Solution)사업본부는 매출액 2조1736억원, 영업이익 872억원을 기록했다. 해외 상업용 공조 시장을 중심으로 판매가 늘었다. 수익성은 미래 신사업 수주 확대에 대응하기 위한 비용 증가로 일부 영향을 받았다. LG전자는 4분기 AIDC 냉각솔루션 대형 프로젝트에 적기 대응하는 것을 최우선으로 추진하며 성장을 가속화할 방침이다.

LG전자는 4분기 B2B와 구독, 온라인 등 성장전략을 추진하고 공급망 다변화와 운영 효율성 제고를 통해 대외 환경 변화에 대응해 나갈 계획이다. 올해 매입한 자사주 73만주는 계획대로 4분기 안에 전량 소각한다.

raul1649@newspim.com