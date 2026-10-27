육군 2신속대응사단, 헬기 12대로 적 후방 침투…기계화부대 공격 길 연다

AI 핵심 요약beta
- 육군 2신속대응사단은 26~27일 양평서 공정훈련을 했다
- 장병 100여명과 헬기 12대가 적 후방 침투를 숙달했다
- 공중 병력이 거점을 확보한 뒤 기계화부대와 연계했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수리온 10대·CH-47 2대, 장병 100여 명 투입
목표지역 확보 후 기계화부대 기동 지원
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군 제2신속대응사단이 헬기로 적 후방에 병력을 투입해 목표지역을 확보하는 훈련을 벌였다.
육군은 제2신속대응사단이 2026년 호국훈련 기계화부대 쌍방훈련과 연계한 공정·공중강습훈련을 26~27일 경기 양평종합훈련장 일대에서 실시했다고 27일 밝혔다. 훈련에는 공용화기를 휴대하고 완전군장을 갖춘 장병 100여 명과 수리온 헬기 10대, CH-47 수송헬기 2대가 투입됐다.
첫날인 26일에는 CH-47을 이용한 공정작전 훈련을 했다. 공정작전은 항공기와 낙하산으로 지상부대를 적 후방에 침투시키는 작전이다. 27일에는 수리온 등을 활용한 공중강습작전 훈련이 이어졌다. 공중강습작전은 헬기로 적 후방에 병력을 투입해 방어선을 무너뜨리거나 핵심 거점을 장악하는 작전이다.
장병들은 헬기로 목표지역에 투입되는 절차부터 목표지역 확보, 기계화부대 작전과 연계한 후속 작전까지 숙달했다. 공중으로 침투한 병력이 거점을 먼저 장악하고, 그 뒤를 기계화부대가 기동해 공격하는 흐름을 실제 작전상황에 맞춰 반복했다.
정상혁 비호대대장(중령)은 "공정·공중강습 능력과 함께 기계화부대와의 연계 작전 수행능력도 높일 수 있었다"고 말했다.
사단은 이번 훈련 성과를 분석해 후속 과제를 도출하고 향후 훈련에 반영할 계획이다.
gomsi@newspim.com