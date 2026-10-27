'구룡마을 화재' 4시간 가까이 초진 안돼…주변 지구로 불길 확산

AI 핵심 요약beta
- 27일 소방당국이 구룡마을 화재 진압에 나섰다
- 불길은 2지구에서 3·7지구로 번져 77가구가 피해를 봤다
- 인명피해는 없었으며 주민 39명이 자력 대피했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 서울 '강남의 마지막 판자촌'으로 불리는 개포동 구룡마을에 화재가 발생한 가운데 불길이 확산되고 있다.
27일 소방당국에 따르면 구룡마을 2지구에서 발생한 화재가 현재 3지구와 7지구 등으로 확산되고 있다. 오후 4시경 화재 발생 이후 약 4시간이 지났지만 불길이 잡히지 않았다.
소방당국에 따르면 현재 주변 용수가 부족해 진압이 어려운 상황이다.
현재까지 인명피해는 확인되지 않았다. 39명이 자력으로 대피했다.
이번 화재로 인한 1·2·3 지구 피해가구는 77가구 107명이다.
강남구는 인근 체육관을 비상대피소로 마련하고 별도 숙소를 원하는 주민들을 이동조치중이다.
앞서 소방당국은 오후 3시 59분 소방 대응 1단계를 발령했다. 이후 4시 29분경 대응 2단계로 격상했다. 소방당국은 화재 진압에 소방 인력 168명과 장비 51대, 소방헬기 6대를 투입했다. 소방당국은 헬기를 추가로 투입할 예정이다.
연기가 크게 번지면서 마을 인근 아파트 단지 등에서도 하늘 위로 솟은 큰 검은 연기가 보였다. 화재 연기가 번지면서 인근 아파트에서도 매캐한 냄새가 났다. 소방헬기 6대가 물을 뿌리면서 화재 현장을 위를 오갔다.
방화 가능성 등은 아직 확인되지 않았다.
이재명 대통령은 구룡마을 화재를 보고 받고 화재 진압에 가용한 자원을 총동원해 거주 중인 주민 인명 구조 및 안전 확보에 만전을 기할 것을 지시했다. 윤호중 행정안전부 장관도 소방청과 경찰청, 서울시청, 강남구청 등 관계 기관에 가용 인력과 장비를 총동원해 인명 구조 및 화재 진압에 총력을 다하라고 지시했다.
한편 구룡마을에서는 지난 1월 16일에도 대형 화재가 발생해 약 8시간 만에 진화됐으며 당시 180여 명의 이재민이 발생했다.
gdy10@newspim.com