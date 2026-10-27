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뉴욕증시 프리뷰, 유가 하락·AI주 반등 속 주가 선물 상승...연준 금리 결정 주시

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AI 핵심 요약

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  • 미국 주요 주가지수 선물이 27일 외교 협상 재개와 유가 하락에 상승했다.
  • 앤스로픽 IPO 추진 소식에 테슬라와 브로드컴 등 AI 관련주도 강세를 보였다.
  • 투자자들은 28일 연준 금리 결정과 주요 기술기업 실적 발표를 주시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 긴장 완화 기대에 유가 하락…AI 관련주 반등
UPS·제트블루 실적 호조에 강세…월풀은 8% 급락
연준 금리 동결 확률 90%…12월 추가 인상 여부 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 뉴욕 증시의 주요 주가지수 선물이 27일(현지시간) 상승세를 보이고 있다. 미국과 이란 간 외교적 협상 재개로 국제유가가 하락하면서 투자 심리가 개선된 데다 인공지능(AI) 기업 앤스로픽의 기업공개(IPO) 추진 소식에 기술주도 강세를 보이고 있다.

다만 이번 주 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 결정과 주요 기술기업들의 실적 발표를 앞두고 상승폭은 제한되고 있다.

미국 동부시간 오전 8시 10분(한국 시간 오후 9시 10분) 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 169포인트(0.32%) 상승했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 0.19%, 나스닥100지수 선물은 0.27% 올랐다.

미국 뉴욕증권거래소의 플로어에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

 중동 긴장 완화 기대에 유가 하락…AI 관련주 반등

국제유가 하락이 투자 심리를 뒷받침했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 배럴당 101달러 안팎으로, 국제유가의 기준물인 브렌트유 선물 가격은 배럴당 114달러 부근으로 각각 약 1% 하락했다.

전날 사우디아라비아와 튀르키예, 파키스탄, 이란 당국자들이 테헤란에서 회담을 열고 중동 지역의 긴장 완화 방안을 논의하면서 글로벌 에너지 공급 차질에 대한 우려가 다소 누그러졌다. 카타르 대표단도 앞서 25일 테헤란을 방문해 미국과 이란 간 협상 중재에 나섰다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 추가 군사작전 가능성을 열어둔 데다 이란의 지원을 받는 후티 반군이 사우디아라비아에 대한 공격을 이어가면서 불확실성은 여전하다.

AI 관련주도 반등세를 이어가고 있다. 전날 뉴욕 증시에서는 앤스로픽이 나스닥 상장을 위한 IPO 서류를 제출했다는 소식에 최근 급락했던 반도체주와 AI 인프라 관련주가 상승했다. 이날 개장 전 거래에서도 ▲테슬라(TSLA)가 1% 넘게 올랐고, ▲브로드컴(AVGO)은 앤스로픽의 기술 구매를 위한 630억달러 규모의 자금 조달 계획이 발표되면서 2% 이상 상승했다.

반면 ▲메타(META)는 보합세를 나타냈다. 메타는 AI 인프라 확충을 위해 역대 최대 규모인 975억달러의 주식 발행을 통한 자금 조달 계획을 발표했다. ▲엔비디아(NVDA)와 ▲AMD(AMD) ▲브로드컴(AVGO) 등 주요 반도체 기업들은 총 최대 50억달러 규모의 투자에 관심을 보이고 있다.

시장의 관심은 이번 주 예정된 ▲알파벳(GOOGL)과 ▲마이크로소프트(MSFT) ▲아마존(AMZN)의 실적 발표로 쏠리고 있다. 막대한 AI 인프라 투자가 실제 수익 증가로 이어지고 있는지를 확인할 수 있기 때문이다. 투자은행 제프리스는 미국 7대 대형 기술주인 '매그니피센트7'의 이익 증가율이 21%로, S&P500지수의 나머지 기업들(32%)보다 낮을 것으로 전망했다.

 UPS·제트블루 실적 호조에 강세…월풀은 8% 급락

개별 종목에서는 실적에 따라 희비가 엇갈렸다. 물류업체 ▲UPS(UPS)는 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.69달러로 시장 예상치인 1.63달러를 웃돌고 연간 매출 전망치도 상향 조정하면서 개장 전 거래에서 상승했다. 항공사 ▲제트블루(JBLU)는 3분기 손실이 예상보다 컸지만 4분기 이익률 개선 전망에 11% 넘게 급등했다. 크루즈 운영업체 ▲로열캐리비안(RCL)도 시장 예상을 웃도는 실적을 발표하면서 4.6% 올랐다.

반면 가전업체 ▲월풀(WHR)은 3분기 손실과 예상보다 부진한 매출을 발표하면서 약 8% 급락했다. ▲코카콜라(KO)는 연간 이익 전망치를 높이면서 0.3% 상승했지만, ▲페이팔(PYPL)은 연간 조정 이익 전망치를 상향 조정했음에도 약 1% 하락했다.

케빈 워시 미국 연방준비제도 의장 [사진=블룸버그]

◆ 연준 금리 동결 확률 90%…12월 추가 인상 여부 주목

시장의 최대 관심사는 28일 발표될 연준의 기준금리 결정이다. 연준은 지난달 기준금리를 인상했지만, 이번 회의에서는 현행 연 3.75~4.00% 수준을 유지할 것으로 예상된다. 시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 시장은 금리 동결 확률을 약 90%로 반영하고 있다.

다만 미국과 이란 간 분쟁으로 에너지 가격이 높은 수준을 유지하면서 물가 상승 압력에 대한 우려도 여전하다. 시장에서는 2027년 중반까지 최소 두 차례의 추가 금리 인상이 이뤄질 가능성을 반영하고 있다.

뉴욕멜론은행(BNY)의 존 벨리스 미주 전략 책임자는 "이번 주 금리 변경은 없을 것으로 예상하지만, 인상이 시급하다고 확신하지는 않더라도 금리 인상에 반대하지는 않을 것"이라고 말했다. 그는 물가상승률이 60개월 넘게 연속으로 목표치를 웃돌고 있다는 점을 강조하며 연준의 신뢰성 유지가 중요하다고 지적했다.

연준의 금리 결정을 앞두고 미국 국채 금리는 보합권에서 움직였다. 기준물인 10년 만기 국채 금리는 1bp(1bp=0.01%포인트) 미만 하락한 4.982%를 기록했다. 30년물 국채 금리는 5.297%, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 4.707%로 큰 변화가 없었다.

투자자들은 금리 결정 이후 케빈 워시 연준 의장의 기자회견과 함께 이날 발표될 내구재 주문, 소비자신뢰지수, 신규 주택 판매 지표를 주시하고 있다. 연준이 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수는 29일 발표될 예정이다.

이날 아시아 증시는 대체로 상승했다. 일본 닛케이225지수는 1.73%, 한국 코스피지수와 코스닥지수는 각각 3.09%, 2.29% 올랐다. 반면 중국 본토 CSI300지수는 1.32% 하락했다.

투자자들은 오는 11월 3일 미국 중간선거도 주시하고 있다. 이번 선거 결과에 따라 미 의회의 권력 구도가 달라질 수 있는 만큼 향후 경제정책과 금융시장에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com

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'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
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보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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