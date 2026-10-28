로이터 "브라질 보우소나루, 대선 패배 뒤 여권 제출 거부하고 미국行"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 브라질 플라비우 보우소나루가 대선 패배 뒤 미국으로 떠난 것으로 알려졌다.

로이터통신은 27일(현지시간) 소식통을 인용해 보우소나루가 대법원의 여권 제출 명령을 거부한 상태로 미국으로 떠났다고 보도했다.

보우소나루는 25일 대선 결선투표에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령에게 졌다. 패배 직후 그는 자금세탁 수사와 관련해 24시간 안에 일반·외교 여권을 모두 제출하라는 명령을 받았다. 마감 시한이 지나면서 연방경찰은 그의 여권을 취소했다.

보우소나루가 여권 제출 시한을 앞두고 어떻게 출국했는지와 미국 입국 가능 여부는 분명하지 않다. 브라질 연방경찰 고위 관계자는 그가 정식 출입국 지점을 거치지 않았다고 밝혔다. 현지 일간지 폴랴지상파울루는 측근을 인용해 그가 출국했다고 보도했으며, 아르헨티나를 거쳐 미국으로 향할 계획이라는 관측도 나왔다. 다만 아르헨티나 정부는 그의 입국을 부인했다.

플라비우 보우소나루는 자이르 보우소나루 전 대통령의 장남이다. 아버지 보우소나루 전 대통령도 2022년 룰라 대통령에게 패한 뒤 승복을 거부하고 미국으로 떠난 바 있다. 당시 조 바이든 전 대통령 시절이었다. 이후 귀국한 그는 쿠데타 모의 혐의로 27년형을 선고받고 현재 가택연금 상태로 복역 중이다.

플라비우 보우소나루는 최소 두 건의 연방 수사를 받고 있다. 하나는 브라질 사상 최대 은행 사기 사건에 연루된 방코마스테르 전 소유주와의 관계를 둘러싼 자금세탁·부패·탈세 의혹이다. 그는 혐의를 부인하면서도 아버지에 관한 영화를 위해 자금을 요청한 사실은 인정했다.

룰라 대통령은 미국 정부가 보우소나루 일가의 재집권을 위해 공모했다고 비난해왔다. 로이터통신은 선거를 앞두고 미 국무부가 이들의 복귀를 위한 캠페인을 벌였다고 보도한 바 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 그간 아버지 보우소나루 전 대통령이 브라질에서 사법 박해의 피해자라고 주장해왔다.

플라비우 보우소나루는 아직 공식적으로 패배를 승복하지 않았다. 투표 시간 연장을 문제 삼아 결과 무효화를 추진하겠다고 밝혔다가 물러선 상태다. 다만 그가 속한 자유당은 전날 룰라 대통령의 승리를 인정했다.

플라비우 보우소나루.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.28 mj72284@newspim.com

mj72284@newspim.com