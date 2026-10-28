스타벅스, 서울·부산서 청년 잡박람회 개최…1000명 참여 예상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

진로교육 2만1000여명 참여

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 스타벅스코리아는 청소년·청년의 취업을 지원하는 '2026 스타벅스-JA코리아 JOB 박람회'를 서울과 부산에서 진행한다고 28일 밝혔다.

서울 행사는 지난 20~21일 열렸고 부산 행사는 지난 27일부터 이날까지 진행된다. 스타벅스는 두 지역 박람회에 약 1000명이 참여할 것으로 예상했다.

스타벅스 코리아가 JA코리아와 함께 청년 대상 JOB 박람회를 개최했다. [사진=스타벅스 코리아]

이번 행사는 바리스타 직무에 관심이 있거나 취업을 준비하는 만 19~34세 청년을 대상으로 한다. 스타벅스 점장과 지역 매니저, 지원센터 직원들이 취업 멘토로 참여한다.

행사에서는 모의면접과 면접 상담, 커리어 상담, 커피 클래스, 현직자 직무 특강, 이력서 사진 촬영 등을 운영한다. 실제 바리스타 채용을 담당하는 지역 매니저는 특성화고 학생을 대상으로 모의면접과 멘토링을 진행한다.

스타벅스코리아가 청년 취업 역량 강화를 위한 JOB 박람회를 진행했다. [사진=스타벅스 코리아]

노무사의 근로계약서·급여명세서 교육과 진로 검사, 자기소개서·면접 전략 특강도 마련됐다. 참가자들은 스타벅스 직원에게 직무와 채용 절차에 관한 설명을 들을 수 있다.

스타벅스는 2015년부터 청소년 교육 비영리단체 JA코리아와 특성화고 학생 대상 진로교육 및 채용 연계 프로그램을 운영해 왔다. 2024년에는 종로R점을 청년 취업 활성화를 위한 커뮤니티 스토어 8호점으로 전환하고 일반 청년 대상 첫 JOB 박람회를 열었다.

스타벅스에 따르면 지금까지 청소년·청년 2만1000여명이 취업 지원 활동에 참여했고, 600여명의 채용을 연계했다. 연계 채용으로 입사한 직원 가운데 지난달 기준 33명이 수퍼바이저 이상 직급으로 근무하고 있다.

올해는 2019년 연계 채용으로 입사한 송보경 직원이 천안신부점 점장으로 발령돼 이 프로그램 출신 첫 점장이 됐다. 스타벅스는 앞으로 JA코리아 연계 채용 전형을 별도로 운영할 계획이다.

kji01@newspim.com