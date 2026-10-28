구몬학습, '2026 구몬수학 우수회원 인정테스트' 마무리

AI 핵심 요약beta
- 구몬학습이 24일 온·오프라인 수학 인정테스트를 진행했다.
- 전국 회원 4만9000여 명이 참가해 실력을 겨뤘다.
- 성적 우수자 67명에게 총 1억2500만원을 수여했다.
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누적 87만 명 참여·17억 장학금 지급
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 구몬학습이 지난 24일 온·오프라인으로 동시 진행한 '2026 구몬수학 우수회원 인정테스트'를 성공적으로 끝마쳤다고 28일 밝혔다.
올해로 27회째를 맞이한 '구몬수학 우수회원 인정테스트'는 구몬학습이 미래 수학 인재 육성을 위해 매년 개최하는 대표적인 수학경시대회다. 구몬수학으로 1년 이상 꾸준히 학습한 유아부터 중학생 회원 가운데, 정규 교육 과정 진도보다 2단계 이상 앞서 공부하는 우수회원에게 응시 자격이 부여된다.
이번 대회에는 전국 구몬수학 회원 4만9000여 명이 참가해 그동안 쌓아온 실력을 겨뤘다. 특히 7~8세 저연령 회원이 중학교 2학년 수준의 문제에 응시하고, 초등학생 300여 명이 고등학교 수학 수준의 고난도 단계에 도전하는 등 경쟁을 펼쳤다.
구몬학습은 성적 우수자에게 대학 입학 장학금 등을 지원하며 학습 동기를 부여해 오고 있다. 올해 대회를 포함해 현재까지 누적 응시자 수는 총 87만 명에 달하며, 지금까지 총 545명의 장학생을 배출해 17억원의 장학금을 지급했다.
이번 테스트에서는 총 67명의 성적 우수자가 신규 장학생으로 최종 선정됐으며, 이들에게는 총 1억2500만원의 장학금이 수여된다. 시험 최종 결과는 오는 11월 13일 개별 안내를 통해 발표될 예정이다.
구몬학습 관계자는 "구몬수학 우수회원 인정테스트는 회원이 자신의 수학 실력을 점검하고, 수학에 대한 흥미와 자신감을 키우는 기회다"라며 "앞으로도 회원들이 도전적인 학습 목표를 세우고 성취 경험을 쌓으며 꾸준히 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com