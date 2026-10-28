신한은행, 글로벌 사회공헌...외국인 유학생 30명 장학금 지원

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 28일 외국인 유학생과 다문화가정을 지원하는 행사를 열었다.
- 4개국 출신 유학생 30명에게 장학금을 전달하고 성장을 응원했다.
- 임직원과 장학생들은 다문화가정에 전달할 생필품을 제작했다.
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임직원과 생활용품 선물상자 제작
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 외국인 유학생의 성장을 지원하고 국내 다문화가정에 나눔을 실천하는 글로벌 사회공헌 행사를 열었다.
신한은행은 28일 서울 중구 본점에서 외국인 유학생과 다문화가정을 지원하는 '2026 Swith(Shinhan+With) Global CSR 프로젝트' 행사를 개최했다고 밝혔다.
Swith Global CSR 프로젝트는 '국경을 넘어 더함과 나눔을 실천한다'는 취지로 2023년 시작한 신한은행의 글로벌 사회공헌 사업이다. 글로벌 인재 육성을 위한 장학사업과 국내 다문화가정을 돕는 임직원 자원봉사를 결합한 것이 특징이다.
이번 행사에서 신한은행은 베트남·카자흐스탄·우즈베키스탄·캄보디아 등 4개국 출신 유학생 30명에게 장학금을 전달하고 학업과 성장을 응원했다.
장학금 전달식 이후에는 임직원과 장학생들이 국내 다문화가정에 전달할 키캡 키링과 생필품 선물상자를 직접 제작했다. 완성된 물품은 서울 금천구 다문화가족지원센터를 통해 도움이 필요한 가정에 전달될 예정이다.
신한은행은 외국인 고객의 금융 이해도를 높이기 위한 교육도 추진한다. 외국인중심영업점과 본점 유관부서 직원들이 금천구 다문화가족지원센터를 방문해 국내 거주 외국인을 대상으로 보이스피싱 예방법 등 금융교육을 진행할 계획이다.
peterbreak22@newspim.com