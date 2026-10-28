李대통령 "'오늘도 무사히' 이제 나라의 책임…얼마나 많은 생명 지켰나로 평가"

국민생명안전위원회 2차 전체회의

이태원 참사 4주기 앞두고 국민 생명 강조

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 28일 "국가가 국민의 생명과 안전을 지키는 일보다 우선할 가치는 없다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국민생명안전위원회 2차 전체회의에서 "우리 정부는 국민의 목숨을 살리는 정부여야 한다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 오는 29일 이태원 참사 4주기를 앞두고 "이태원 참사 이전과 이후에도 분명히 막을 수 있었던 죽음과 살릴 수 있었던 생명은 여전히 많다"며 "우리가 겪은 지난 모든 참사와 재난에서 국가는 국민의 생명을 제대로 지켜주었는가, 피해자와 가족들은 충분히 보호받았는가에 대해 늘 뼈 아프게 반성해야 한다"고 강조했다.

이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 초안전사회 범정부 대응회의에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2026.10.23

그러면서 "늦었지만 국민의 안전권을 법률상 기본권으로 명시한 생명안전기본법이 여기 계신 모든 분들의 노력으로 만들어졌다"며 "오는 12월 시행을 앞두고 있다"고 말했다.

이 대통령은 "이 법에는 다시는 국가의 부재 때문에 소중한 생명을 잃는 일이 없도록 하겠다는 우리 국민 모두의 반성과 다짐이 담겨 있다"며 "법이 수많은 눈물과 고통 위에 만들어졌다는 것을 결코 잊지 말아야 한다"고 강조했다.

이어 "이제부터 중요한 것은 법에 명시된 국민의 안전권을 실제로 보장하는 것"이라며 "이 법 제정의 성과는 얼마나 많은 대책을 만들었느냐보다 실제로 얼마나 더 많은 생명을 지키고 살려냈느냐로 평가받아야 한다"고 말했다.

이 대통령은 "지금 이 순간에도 우리 사회 곳곳에서는 많은 국민들께서 목숨을 잃고 있다"며 "정부가 더 빨리 움직여서 막을 수 있던 죽음은 반드시 줄여가야 한다"고 강조했다.

아울러 "오늘 여러분께서 모아주시는 각자의 경험과 지혜가 앞으로 대한민국에서 단 한 사람의 생명이라도 더 구해내는 소중한 바탕이 되기를 기대한다"고 덧붙였다.

pcjay@newspim.com