쿠팡, 내달 2일 와우 멤버스데이…37만개 상품 최대 70% 할인

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 28일 와우 멤버스데이를 다음달 2~8일 진행한다고 밝혔다.
- 90여개 주요 브랜드 등 상품 37만개를 최대 70% 할인한다.
- 와우회원에게 매일 최대 4장 할인 쿠폰과 특가 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 와우회원 대상 할인 행사 '와우 멤버스데이'를 다음달 2일부터 8일까지 진행한다고 28일 밝혔다.
이번 행사에는 90여개 주요 브랜드를 포함한 수천개 브랜드의 상품 37만개 이상이 참여한다. 신선식품과 가공식품, 생활용품, 가전·디지털, 뷰티, 패션 등 16개 카테고리의 상품을 최대 70% 할인한다.
와우회원에게는 행사 기간 매일 오전 10시와 오후 5시에 선착순 할인 쿠폰 2종을 제공한다. 3만원 이상 구매할 때 쓸 수 있는 1만원 쿠폰과 10만원 이상 구매 시 적용되는 3만원 쿠폰이다.
쿠폰은 각 회차에 2종씩 발급돼 회원당 하루 최대 4장을 받을 수 있다. 하나 또는 여러 상품을 한 장바구니에 담아 결제 금액 조건을 채우면 사용할 수 있다.
할인 대상에는 생수와 제철 과일, 냉동식품 등 먹거리와 화장지, 물티슈, 세제 등 생활필수품도 포함된다. 쿠팡은 매일 오전 7시 열리는 '골드박스 특가'와 하루 8시간 운영하는 '타임할인 특가'도 마련했다.
쿠팡은 다음달 1일까지 행사 전용 페이지에서 시작 알림 사전 신청과 혜택 미리보기를 제공한다. 행사 시작 후에는 신청자에게 주요 혜택과 상품 정보를 안내할 예정이다.
쿠팡은 매년 7월과 11월 두 차례 와우회원을 대상으로 이 행사를 진행해 왔다.
kji01@newspim.com