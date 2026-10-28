신안 마진도 해상서 11명 탄 어선 좌초…전원 구조

AI 핵심 요약beta
- 28일 해경은 신안 마진도 해상 어선 좌초에 출동했다
- 승선원 11명은 모두 무사했으며 선박은 우현으로 기울었다
- 어선은 오전 9시께 자력 이초했으며 해경은 사고 경위를 조사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군 마진도 해상에서 승선원 11명이 탄 어선이 암초에 걸려 좌초됐으나 인명피해 없이 자력으로 이초했다.
28일 목포해양경찰서에 따르면 이날 오전 7시 13분께 신안군 마진도 남방 1.8㎞ 해상에서 24t급 근해자망 어선 A호가 좌초됐다는 신고가 접수됐다.
해경은 경비함정과 연안구조정, 서해해양특수구조대, 해양재난구조대 등을 현장에 급파하고 인근 항행 선박에도 구조 협조를 요청했다고 밝혔다.
현장에 도착한 해경은 A호 선체가 우현으로 약 45도 기울어진 상태를 확인했다. 승선원 11명은 모두 구명조끼를 착용하고 있었으며 건강 상태에도 이상이 없는 것으로 파악됐다.
해경은 선박에 올라 선체 안전점검을 실시한 결과 파공 부위가 없는 것을 확인했다. 이어 연료밸브와 에어벤트를 봉쇄해 2차 사고를 예방했으며 A호는 이날 오전 9시께 추가 피해 없이 스스로 암초에서 벗어났다.
선장 음주 측정 결과 음주 사실은 확인되지 않았다. 해경은 조업을 위해 가거도로 이동하던 선장이 전화통화를 하다 암초를 발견하지 못해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
ej7648@newspim.com