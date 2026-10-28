NH투자증권 100세시대연구소, THE100리포트 136호 발간

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권 100세시대연구소는 28일 'THE100리포트' 136호를 발간했다고 밝혔다.
THE100리포트는 NH투자증권 100세시대연구소에서 발간하는 리서치 자료로, 행복한 100세시대를 위한 생애자산관리와 100세시대 트렌드 등을 다룬다.
연구소는 이번 리포트에서 국민연금 가입기간을 늘려 노후 연금수령액을 높이는 방법을 살펴봤다. 임의가입과 임의계속가입, 추후납부, 반환일시금 반납, 크레딧 등 다섯 가지 제도를 소개하고 일반 가입자가 자신의 가입이력에 맞춰 활용할 수 있도록 제도별 자격요건과 비용 부담, 신청 시 유의사항을 정리했다.
김동익 NH투자증권 100세시대연구소 소장은 "국민연금은 소득이 없거나 60세가 지난 뒤에도 요건에 따라 가입기간을 늘릴 수 있어 본인의 가입이력을 먼저 확인하는 것이 중요하다"며 "지난 호에서 노령연금의 산출구조를 살펴본 데 이어 이번에는 가입기간을 늘리는 구체적인 방법을 다뤘다"고 말했다.
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