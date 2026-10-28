트럼프 "'AI' 용어 금지하겠다"…"'초지능'으로 불러라"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령은 27일 AI 용어를 공식 금지한다고 밝혔다
- 트럼프 대통령은 AI 대신 초지능 사용을 수개월째 추진했다
- 백악관도 AI를 사용해 용어 강제에는 한계가 있다는 지적이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 '인공지능(AI)'이라는 용어를 공식 문서에서 금지하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 27일(현지시간) 트루스소셜에 "월스트리트저널(WSJ)은 언제쯤 매우 나쁘고 부정확한 이름인 인공지능(AI)을, 사실상 다른 모두가 쓰고 있거나 곧 쓰게 될 이름인 초지능(SI·Super Intelligence)으로 부르기 시작하겠느냐"고 적었다.
'초지능'은 통상 인간 지능을 뛰어넘는 미래의 AI를 가리키는 학술 용어로, 현재 기술에 쓰는 것은 일반적 용법과 차이가 있다.
이어 "머지않아 우리는 부정확하다는 이유로 모든 관련 문서와 그 밖의 모든 곳에서 'AI·인공지능'이라는 용어를 공식적으로 금지할 것"이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 몇 달간 AI라는 용어를 SI로 대체하는 행보를 이어왔다. 지난달 29일에는 '초지능 시대의 개막'이라는 행정명령에 서명하고, 연방 기관들에 법이 허용하는 한도에서 'AI' 대신 '초지능'을 쓰라고 지시했다. 유엔총회 연설에서도 "'인공'이라는 단어가 지능을 가짜처럼 들리게 한다"고 말했다. 이달 초에는 "'초지능' 대신 '인공지능'을 쓰는 사람은 적으로 간주한다"고 발언하기도 했다.
다만 백악관 스스로도 1월 행정명령 제목에 '인공지능'을 썼고 지난해 'AI 액션플랜'을 내놓은 바 있다. 대통령이 언론이나 민간에 용어를 강제할 권한도 제한적이다. 미디어와 학계는 수십 년간 써온 'AI'를 계속 쓰고 있다.
mj72284@newspim.com