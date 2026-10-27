리플·로빈후드 손잡았다…스테이블코인 RLUSD로 기관 거래 결제·자금 관리

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 블록체인 결제기업 리플이 온라인 증권거래 플랫폼 로빈후드와 손잡고 달러 연동 스테이블코인 'RLUSD'를 기관투자자 거래 결제와 기업 자금 관리에 활용하기로 했다. 양사는 디지털 자산 거래와 자금 조달 서비스도 연계해 기관투자자 대상 금융사업을 확대할 계획이다.

27일(현지시간) CNBC에 따르면 리플과 로빈후드는 RLUSD를 기관투자자 거래 결제에 도입하고, 리플의 기업 자금 관리 플랫폼인 '리플 트레저리(Ripple Treasury)'를 활용해 로빈후드의 내부 자금 관리 업무를 자동화하는 내용의 파트너십을 체결했다.

양사는 리플의 기관투자자 대상 금융 서비스인 '리플 프라임(Ripple Prime)'과 로빈후드가 지난해 인수한 글로벌 암호화폐 거래소 비트스탬프(Bitstamp)를 연계해 디지털 자산 거래와 자금 조달 서비스에 대한 접근성도 높일 계획이다.

보스니아헤르체고비나의 한 컴퓨터 모니터에는 리플, 비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 암호화폐의 상징이 표시되고 있다. [사진=로이터]

이를 통해 기관투자자들이 디지털 자산을 거래하고 결제하는 데 필요한 서비스를 통합 제공하고, 기존 은행 영업시간에 구애받지 않고 자금을 운용할 수 있도록 한다는 구상이다.

요한 케르브라트 로빈후드 크립토 총괄책임자는 "스테이블코인의 발전을 이끄는 것은 실질적인 활용성"이라며 "이번 협력을 통해 기관 거래 결제에는 RLUSD를, 내부 자금 관리에는 리플 트레저리를, 자금 조달에는 리플 프라임을 활용할 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.

이번 협력은 로빈후드가 추진하는 글로벌 금융 슈퍼앱 전략과도 맞닿아 있다. 로빈후드는 주식과 암호화폐 거래를 넘어 결제와 자산 관리 등 다양한 금융 서비스를 하나의 플랫폼에 통합하고, 개인투자자와 기관투자자 모두를 대상으로 사업을 확대하고 있다.

◆ RLUSD 유통망 확대…로빈후드 거래 플랫폼에도 상장

리플은 이번 협력을 통해 RLUSD의 유통망도 확대할 계획이다. RLUSD는 현재 비트스탬프에서 거래되고 있으며, 로빈후드가 토큰화 주식과 디지털 자산 거래를 위해 자체 개발한 블록체인 '로빈후드 체인(Robinhood Chain)'에서도 이용할 수 있다. 향후 로빈후드의 거래 플랫폼에도 상장될 예정이다.

2024년 12월 출시된 RLUSD의 시가총액은 현재 25억달러를 넘어섰다. 다만 전체 규모가 3000억달러를 웃도는 글로벌 스테이블코인 시장에서는 테더의 USDT와 서클의 USDC가 여전히 시장을 주도하고 있다.

리플은 RLUSD를 단순한 암호화폐 거래 수단을 넘어 기업 결제와 자금 관리, 기관투자자 금융 서비스에 활용하는 데 주력하고 있다.

스테이블코인은 기존 은행의 영업시간과 관계없이 하루 24시간 자금을 이동하고 거의 실시간으로 거래를 결제할 수 있다는 장점이 있다. 이에 따라 암호화폐 거래소 간 자금 이동뿐 아니라 기업 결제와 자본시장 등으로 활용 범위가 확대되고 있다.

모니카 롱 리플 사장은 "스테이블코인은 암호화폐 거래 도구에서 금융 인프라의 핵심 요소로 발전했다"며 "기업 결제부터 자본시장에 이르기까지 다양한 영역에 통합되고 있는 것이 이를 보여주는 가장 분명한 증거"라고 말했다.

이어 "이번 협력은 단순한 거래를 넘어 자금이 이동하고 관리되는 방식을 근본적으로 바꾸는 데 목적이 있다"며 "금융기관들이 하루 24시간, 연중 365일 운영하면서 유동성을 확보하고 자본을 더욱 효율적으로 활용하도록 지원할 것"이라고 설명했다.

◆ 써클도 결제망 확대…스테이블코인 금융 인프라 경쟁

리플의 경쟁사인 써클 인터넷 그룹(CRCL)도 스테이블코인 기반 금융 인프라 구축에 속도를 내고 있다.

서클은 올해 초 '써클 페이먼츠 네트워크(Circle Payments Network)'를 출시해 금융기관과 결제 서비스 업체들이 USDC 등을 활용해 국경 간 결제를 처리할 수 있도록 했다.

이는 리플이 8년 전부터 운영해 온 국제 결제 서비스 '리플 페이먼츠(Ripple Payments)'와 경쟁하는 사업이다. 리플 페이먼츠는 XRP와 USDC, RLUSD 등 다양한 디지털 자산을 활용해 기업들의 국경 간 자금 이동을 지원한다.

스테이블코인 발행사들이 단순한 코인 발행을 넘어 결제와 거래, 자금 관리에 필요한 인프라를 통합 제공하는 방향으로 사업을 확대하면서 금융 서비스 시장의 경쟁도 치열해지고 있다.

한편 로빈후드(HOOD)는 이날 뉴욕 증시 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이다.

koinwon@newspim.com