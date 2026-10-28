[오늘의 정치일정] 10월 28일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 27일 국민생명안전위원회 제2차 전체회의를 주재했다
- 통일부 장관은 2026 DMZ OPEN 에코피스포럼에 참석했다
- 여야 지도부는 국회 회의와 지방선거 의혹 검증에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
14:00 국민생명안전위원회 제2차 전체회의(청와대 본관)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 2026 DMZ OPEN 에코피스포럼 참석
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
필리핀 국외 축장(제13차 아세안 확대 국방장관회의)
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
09:00 재향군인회 파크골프대회
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
07:30 가상자산과세 당정협의회(국회 의원회관 306호)
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
11:00 외교안보통일자문회의 출범식(국회 의원회관 306호)
-한병도 원내대표
08:15 제17회 아시아미래포럼 개회식(대한상공회의소 국제회의장)
09:30 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
07:40 선관위 특검 올림픽공원 현장 검증 관련 기자회견(올림픽공원 핸드볼경기장 1-3문 앞)
08:00 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 투표지 등에 대한 검증 현장 방문(올림픽공원 핸드볼경기장)
-정점식 원내대표
10:00 정보위원회 국정감사(국회 본관 647호)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
-천하람 원내대표
08:35 채널A <정치시그널3>출연
10:30 애기봉 전망대 방문(애기봉평화생태공원)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
08:15 제17회 아시아미래포럼 개회식
13:30, 건대항쟁 40주년 기념 국가폭력 진상규명과 명예회복을 위한 국회토론회(국회박물관)
19:00, 전태일재단 후원콘서트(조계사 불교역사문화기념관 공연장)
21:00, 유튜브 2분뉴스 인터뷰
-김준형 원내대표
통상업무