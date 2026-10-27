조현 "북미대화, 美와 긴밀 소통…한국 너무 앞서지 않길 바란다는 입장"

"北 김정은 단둥 방문, 북미대화 논의 가능성"

"북미 정상회담, 현 상황 타개하는 하나의 기폭제"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 조현 외교부 장관은 북미대화 재개와 관련해 미국 측과 긴밀하게 협의하고 있다면서도, 미국은 한국이 대화 국면을 지나치게 앞서 이끌지 않기를 바란다는 입장을 전해왔다고 밝혔다. 정부가 자임한 '페이스메이커' 역할을 두고 한미 간 조율이 이어지고 있다는 설명이다.

조 장관은 27일 국회 외교통일위원회 종합국정감사에서 박성준 더불어민주당 의원의 관련 질의에 "한 달 전 마코 루비오 미국 국무부 장관과 협의할 때도 중요한 이슈 중 하나였다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 조현 외교부 장관이 27일 오전 서울 여의도 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부·통일부 등에 대한 종합 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.27 jk31@newspim.com

그는 미국 측의 입장에 대해 "긴밀하게 소통은 해나가는데 너무 한국이 앞서 나가지 않기를 바란다는 것이 지금까지의 입장"이라고 설명했다. 다만 "우리가 무슨 이니셔티브를 취하는 데 반대하는 것은 아니다"며 한국이 확보한 정보와 여러 대화 시나리오를 미국과 공유하는 데 대해서는 미측도 고마움을 표하고 있다고 전했다.

조 장관은 북미 정상회담이 성사될 경우 현재의 한반도 정세를 바꾸는 계기가 될 수 있다고 봤다. 맹성규 민주당 의원이 북한을 대화 테이블로 이끌기 위한 정부의 전략을 묻자 "현 상황에서 북미 정상회담이 열리는 것이 현 상황을 타개하는 하나의 기폭제가 되지 않을까 생각한다"고 답했다.

이어 "페이스메이커로서의 역할을 충실히 해 미국이 피스메이커로 자리 잡을 수 있도록 노력하는 것이 전략"이라며 "중국과 러시아 등 관련 국가와도 긴밀히 사전 조율하면서 북한을 대화의 테이블로 이끌어내는 것이 중요하다"고 말했다.

최근 김정은 북한 국무위원장의 중국 단둥 방문을 놓고 북중 간 북미대화 관련 논의가 있었을 가능성도 거론했다. 조 장관은 관련 논의 여부를 단정하기는 어렵다면서도 "여러 가지 요소들을 함께 고려해야 할 것 같다"고 밝혔다. 중국 측이 김 위원장의 방문을 사전에 한국에 알려오지는 않았다고 덧붙였다.

정동영 통일부 장관도 김 위원장의 방중을 경제 협력만을 위한 일정으로 해석하기는 어렵다는 견해를 내놨다. 정 장관은 권영세 국민의힘 의원의 질의에 "경제행사라고만 보기 어렵다"며 북중 양측에서 외교라인 인사들이 주로 동행했다는 점을 특징으로 꼽았다.

한미관계에 대해서는 일부에서 제기하는 갈등 확대론에 선을 그었다. 조 장관은 정점식 국민의힘 의원이 한미관계를 묻자 "자질구레한 이견이 있을 수는 있지만 일부 주장처럼 파탄은 너무나 터무니없는 이야기"라고 말했다.

최근 미셸 스틸 주한미국대사가 한미관계를 '터뷸런스(난기류)'에 비유한 데 대해서는 전날 조찬에서 대화를 나눴다고 밝혔다. 조 장관은 비행기가 난기류를 통과할 때 안전벨트를 단단히 매면 문제가 없다는 취지로 말했고, 스틸 대사도 이에 동의했다고 설명했다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관의 비무장지대(DMZ) 관련 발언에 대해서는 미국 측에 항의의 뜻을 전달했다고 밝혔다. 조 장관은 브런슨 사령관이 지난 14일 미국 워싱턴DC에서 열린 세미나에서 "대한민국은 비무장지대(DMZ) 남쪽 철책선에서 시작한다"고 언급한 것과 관련해 "발언 직후 스틸 대사를 외교부로 불러 이런 뜻을 전달했다"며 "다시 한번 미국 측에 전달하려고 한다"고 말했다.

미국 비자 발급 지연 문제도 제기했다. 조 장관은 오는 29일부터 다음 달 2일까지 주요 20개국(G20) 외교장관회의 참석을 위해 미국 애틀랜타를 방문할 예정이라며, 루비오 장관과의 면담에서 해당 문제를 다시 거론하겠다고 밝혔다.

전시작전통제권 전환에 대해서는 한미 외교장관회담과 워싱턴 방문 당시 엘브리지 콜비 미국 전쟁부 차관과 논의했다고 설명했다. 조 장관은 미국 측이 국방당국 간 소통을 강화하자는 입장을 보였으며, 전환 시기와 내용 등을 두고 의견이 수렴되고 있다는 이야기를 들었다고 전했다.

북한군 포로 송환 문제를 둘러싼 우크라이나와의 외교 갈등에 대해서는 상황이 더 악화할 경우 외교 관계에 미치는 영향이 커질 수 있다고 봤다. 강신철 국방부 장관의 '북한과 전쟁이 일어났을 때 미군은 믿을 수가 있나' 발언에 대해서는 "어떤 의도로 발언했는지 알지 못하지만 기본적으로 한미 간 군사적 협력에는 문제가 없다"고 말했다.

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