미래에셋, 일본 증권사 품는다…중국 금융사 M&A도 연내 추진

"AI 혁명 아직 초기, 반도체 고점론 틀릴 가능성"

레버리지 ETF엔 부정적…"투자자 손실 우려"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 박현주 미래에셋그룹 회장 겸 글로벌전략가(GSO)가 일본 증권회사 인수합병(M&A)을 추진하고 있다고 밝혔다. 미래에셋은 오는 29일 관련 내용을 발표할 예정이다.

박 회장은 27일 서울 동대문구 경희대 서울캠퍼스에서 열린 경영대학원 설립 60주년 기념 특별강연에서 미래에셋의 해외 M&A 계획을 공개했다. 그는 당초 28일 발표를 예고했으나, 강연 후 기자들과 만나 이사회 일정 등을 고려해 발표 시점이 29일이라고 정정했다. 인수 대상은 일본 회사인 것으로 전해졌다.

박현주 미래에셋그룹 회장. [사진=미래에셋그룹]

중국에서 추진 중인 M&A 역시 금융회사와 관련된 것으로 알려졌다. 박 회장은 해당 거래가 올해 안에 마무리될 것으로 내다봤다. 향후에도 한국보다 경제 규모가 큰 국가의 기업을 중심으로 인수합병을 이어가겠다는 계획이다. 진출을 희망하는 시장으로는 미국과 중국을 꼽았다.

반도체 업황을 둘러싼 고점 논란에 대해서는 인공지능(AI) 산업의 성장 여력이 아직 크다는 견해를 밝혔다. 박 회장은 "AI 레볼루션은 지금 많이 왔으면 10~20% 온 것 같다"며 반도체 고점론에 대해 "틀릴 가능성이 크다"고 말했다.

메모리 반도체 공급이 제한적이라는 점도 근거로 들었다. 그는 창신메모리를 포함해 메모리와 고대역폭메모리(HBM)를 생산할 수 있는 기업이 제한돼 있다며, 수요가 늘어 가격이 상승하더라도 공급을 빠르게 확대하기는 어렵다고 설명했다.

개인투자자의 레버리지 상품 투자에는 경계심을 나타냈다. 박 회장은 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 대해 "부정적인 사람이었다"며 투자자들이 손실을 볼 가능성을 우려해 해외에서도 관련 상품을 출시하지 않았다고 설명했다. 이어 "두 배, 세 배, 미국의 열 배 코인 레버리지는 하면 안 되는 것"이라고 말했다.

국내 경제의 구조적 문제로는 부동산을 지목했다. 박 회장은 아파트 가격이 하락할 가능성을 언급하며 공급 확대를 위한 규제 완화 필요성을 제기했다. 오피스와 주거시설을 결합한 건축 방안과 서울 인근 골프장을 임대주택 부지로 활용하는 구상도 제시했다.

rkgml925@newspim.com