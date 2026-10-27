대전 전 여친 살해 피의자 구속…경찰, 계획범죄 여부 수사

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전에서 전 여자친구를 살해한 혐의를 받는 피의자가 구속됐다.
대전경찰청은 27일 오후 살인 혐의를 받는 피의자에 대한 구속영장이 발부됐다고 밝혔다.
경찰은 피의자를 상대로 범행 경위와 동기 등을 조사하는 한편, 계획범죄 여부를 규명하기 위한 보강수사를 이어갈 방침이다.
경찰 관계자는 "계획범죄 여부 등을 판단하기 위한 보강수사를 면밀히 진행할 예정"이라고 말했다.
nn0416@newspim.com
기사입력 :
최종수정 :
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전에서 전 여자친구를 살해한 혐의를 받는 피의자가 구속됐다.
대전경찰청은 27일 오후 살인 혐의를 받는 피의자에 대한 구속영장이 발부됐다고 밝혔다.
경찰은 피의자를 상대로 범행 경위와 동기 등을 조사하는 한편, 계획범죄 여부를 규명하기 위한 보강수사를 이어갈 방침이다.
경찰 관계자는 "계획범죄 여부 등을 판단하기 위한 보강수사를 면밀히 진행할 예정"이라고 말했다.
nn0416@newspim.com
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적