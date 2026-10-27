삼성카드, 3분기 순익 1398억원…금융·대손비용 증가로 13.5% 감소

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드는 27일 3분기 순이익이 1398억원이라고 공시했다
- 총 취급고는 49조7927억원으로 전년보다 9.1% 증가했다
- 금융비용과 대손비용 증가로 순이익은 13.5% 감소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드의 올해 3분기 당기순이익이 전년 동기 대비 13.5% 감소했다. 카드 이용금액 증가로 영업수익은 늘었지만 금융비용과 대손비용이 증가한 영향이다.
삼성카드는 3분기 당기순이익이 1398억원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.
3분기 총 취급고는 49조7927억원으로 전년 동기 대비 9.1% 증가했다. 이 가운데 카드사업 취급고는 49조5465억원으로 8.9% 늘었다. 부문별로는 신용판매(일시불·할부) 45조217억원, 금융부문(장기·단기카드대출) 4조5248억원이다. 할부리스사업 취급고는 2462억원으로 집계됐다.
삼성카드 관계자는 "우량 제휴사와의 제휴 확대를 통해 상품 경쟁력을 강화하면서 회원 수와 인당 이용금액이 증가한 영향"이라고 설명했다.
다만 이용금액과 상품채권잔고 증가로 영업수익이 늘었음에도 차입금 규모 확대와 조달금리 상승으로 금융비용이 증가했다. 채무조정 증가 등으로 대손비용도 늘면서 순이익이 감소했다.
9월 말 기준 1개월 이상 연체율은 0.87%로 전 분기 대비 0.02%포인트 하락했다.
삼성카드 관계자는 "4분기에도 금융비용 증가 부담 등으로 어려운 경영 환경이 이어질 것으로 예상된다"며 "자산건전성 관리와 우량회원 중심의 자산 성장으로 본업 경쟁력을 강화하는 한편, AI와 스테이블코인 등 미래 성장을 위한 노력도 이어갈 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com