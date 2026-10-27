대전, 28일 아침 1도 '뚝'…대전·세종·충남 한파주의보

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- 대전지방기상청은 27일 대전·세종·충남에 가을 한파가 찾아온다고 밝혔다.
- 28일 아침 기온은 0~5도까지 떨어지고 일부 지역에는 한파주의보가 발효된다.
- 29일 충남 북부 서해안부터 비가 시작돼 충남 대부분 지역으로 확대된다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 28일 대전지역 오전 최저기온이 1도까지 떨어지는 등 대전·세종·충남 대부분 지역에 가을 한파가 찾아오겠다.
27일 대전지방기상청에 따르면 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 28일 아침 기온이 전날보다 5~10도 급격히 떨어진다.
이에 따라 대전과 세종, 충남 천안·공주·아산·논산·금산·부여·청양·예산·계룡·홍성동부에는 이날 오후 9시부터 한파주의보가 발효된다.
28일 아침 최저기온은 대전 1도, 세종 2도, 홍성 1도 등 충남권 전역에서 0~5도에 머물겠다. 낮 최고기온도 12~14도로 평년보다 낮겠으며 강한 바람으로 체감온도는 더욱 떨어지겠다.
특히 충남 내륙을 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠으며 낮과 밤의 기온차도 10~15도로 크게 벌어질 전망이다.
충남 서해안에는 27일 밤까지 순간풍속 시속 70㎞ 이상의 강풍이 불겠다. 서해중부해상에는 최대 3.5m의 높은 물결이 일겠다.
29일에는 낮부터 충남 북부 서해안에 비가 시작돼 밤에는 대전과 세종 등 충남권 대부분 지역으로 확대되겠다. 예상 강수량은 5~10㎜다.
기상청은 "급격한 기온 하강에 따른 건강관리와 농작물 냉해 예방, 난방기 사용 시 화재 예방에 유의해달라"고 당부했다.
nn0416@newspim.com