인천 흉기난동범 최충락 구치소서 자해…병원 치료 후 재수감

AI 핵심 요약beta
- 최충락은 26일 인천구치소에서 자해해 병원 치료를 받았다
- 최충락은 이마를 다쳤으나 생명에는 지장이 없는 상태다
- 최충락은 상업시설에서 10명을 찌른 혐의로 구속 송치됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 대형 상업시설에서 흉기로 10명을 살해하려 한 혐의로 구속 송치된 최충락(59)이 구치소에서 자해 행위를 해 병원 치료를 받고 다시 수감된 것으로 파악됐다.
27일 교정 당국 등에 따르면 전날 오전 최충락은 인천시 미추홀구 인천구치소에서 자해 행위를 해 병원으로 이송됐다.
최충락은 이마를 다쳐 병원으로 이송돼 치료를 받았으며 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌다.
최충락은 치료 이후 구치소에 수감 중인 것으로 전해졌다.
인천구치소 관계자는 "현재 특별사법경찰팀에서 조사를 하고 있다"며 "구체적인 내용은 밝힐 수 없다"고 말했다.
앞서 인천 남동경찰서는 지난 23일 살인미수와 공공장소 흉기소지 혐의로 구속한 최충락을 공소청에 송치했다.
최충락은 지난 13일 오후 1시 48분쯤 인천시 남동구 구월동 대형 상업시설 건물에서 흉기를 휘둘러 이용객 10명을 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다.
피해자 중 8명이 부상을 당했으며 19세 여성은 현재까지 의식 불명 상태로 병원에서 치료받고 있다.
hjk01@newspim.com