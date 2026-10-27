서부발전, AI 활용해 업무효율 대폭 높인다…직원 60명 실무교육

AI 핵심 요약beta
- 한국서부발전은 27일 AI 실무인재 양성 캠프를 진행했다
- 서부발전과 행정안전부 관계자 60여명은 업무 프로그램을 개발했다
- 완성 프로그램은 12월 15일 성과공유회에서 발표될 예정이다
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직원 22명 'AI 챔피언' 인증에 전문인력 양성 확대
우수 프로그램 현장 적용…12월 성과공유회 개최
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국서부발전(사장 이정복)이 인공지능(AI)을 활용해 업무 효율을 높이고 현장 문제를 해결할 수 있는 실무인재 양성에 나섰다.
서부발전은 27일 충남 보령 비체팰리스에서 행정안전부와 함께 AI 실무 역량 강화를 위한 'AI 빌드캠프(AI Build Camp)'를 진행했다고 밝혔다.
교육에는 서부발전과 행정안전부 관계자 등 60여명이 참여했다. 이번 교육은 직원들이 AI를 활용해 업무상 문제를 스스로 해결하고 실제 현장에서 사용할 수 있는 프로그램을 개발하도록 지원하기 위해 마련됐다.
참가자들은 AI와 대화하며 프로그램을 만드는 '대화형 코딩(Vibe Coding)'을 활용해 각자의 업무에서 개선이 필요한 과제를 선정하고 프로그램과 서비스를 직접 제작했다.
이후 팀별 의견 교환과 발표를 통해 개발한 프로그램의 기능을 보완하고 실제 업무에 적용할 수 있는 방안을 논의했다.완성된 프로그램과 서비스는 온라인 전시회를 통해 공유되며, 오는 12월 15일 별도의 성과공유회에서 발표될 예정이다.
전문가 평가와 교육 참여자 투표 등을 거쳐 선정된 우수 참가자에게는 행정안전부 장관상과 한국서부발전 사장상이 수여된다.
서부발전은 직원들의 AI 활용 역량을 높이기 위해 관련 교육과 인증 취득도 지원하고 있다. 현재까지 공공기관 임직원의 AI 활용 능력을 평가하는 '행정안전부 AI 챔피언 인증' 취득자 22명을 배출했다.
이정복 서부발전 사장은 "인공지능을 활용한 업무혁신은 현장의 문제를 가장 잘 아는 직원들이 필요한 도구를 직접 만드는 데서 시작된다"라며 "직원들의 아이디어가 실제 업무 개선으로 이어지도록 교육과 현장 적용을 적극 지원하겠다"라고 말했다.
gkdud9387@newspim.com