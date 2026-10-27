메가스터디교육 'MEXX학원', 2027 윈터스쿨 수강생 모집

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 메가스터디교육이 대치동에서 운영하는 MEXX학원이 현 중3(예비 고1)과 현 고1(예비 고2)을 대상으로 '2027 윈터스쿨' 수강생을 모집한다고 밝혔다.

[이미지=MEXX학원]

MEXX 2027 윈터스쿨은 새 학년의 변수를 제거하고, 학습의 기준을 세우는 29일 과정이다. 2027년 1월 1일부터 2월 19일까지 운영되며, 1월 과정 21일과 2월 과정 8일로 구성된다. 두 과정은 각각 신청할 수 있다.

MEXX학원은 겨울방학의 성과가 얼마나 많은 내용을 미리 학습했는지가 아니라, 학습 과정에서 반복되는 공백과 취약 지점을 얼마나 정확하게 확인하고 보완했는지에 따라 달라진다고 보고 이번 과정을 설계했다. 이에 따라 1월에는 주요 과목의 개념과 학습 골격을 세우고, 2월에는 문제풀이를 통해 새 학년 첫 내신 대비까지 연결한다.

예비 고1 과정은 중학교와 달라지는 고등학교의 학습 방식과 평가 환경에 적응하는 데 중점을 둔다. 국어·수학·영어와 통합사회·통합과학을 학습하고, 자신의 수준에 맞는 수학 과정을 선택해 고등 학습의 기준을 세운다. 2월에는 고등학교 첫 중간고사 범위와 주요 학교 내신 기출을 활용한 문제풀이를 진행한다.

예비 고2 과정은 고1 과정에서 남은 학습의 빈틈을 점검하고, 적인 수능과 내신 학습의 방향을 구체화하도록 구성했다. 국어·수학·영어를 중심으로 학생의 계열과 학습 목표에 맞는 탐구 과목을 선택할 수 있으며, 2월에는 대수 중간고사 범위와 국어·영어 실전 문제풀이를 통해 내신 대비와 수능 감각을 함께 개선한다.

수업 이후에도 학습 흐름이 끊기지 않도록 자습과 과제, 테스트, 클리닉을 하나의 과정으로 연결한다. 학생들은 수업 전 휴대전화를 제출하고 모닝 자습부터 정규 수업, 저녁 자습까지 정해진 일정에 따라 학습한다. 수업 후에는 당일 학습 내용의 복습과 과제를 진행하며, 관리 조교가 자습 태도와 학습 환경을 점검한다.

특히 수학은 학생의 선행 정도에 따라 '기본+실력' 또는 '실력+심화' 과정을 선택할 수 있도록 했다. 매주 화요일과 목요일에는 오전 수학 수업에 이어 오후 의무 클리닉을 운영해 수업 중 확인된 취약 지점과 해결하지 못한 질문을 보완한다. 다른 과목도 강사별 수업 계획에 따라 테스트와 선택형 클리닉을 운영할 예정이다.

한창익 메가스터디교육 전무는 "겨울방학은 새 학년의 결과를 흔들 수 있는 학습 변수를 미리 확인하고 바로잡는 시기"라며 "MEXX 윈터스쿨은 29일 동안 수업과 복습, 자습, 클리닉을 유기적으로 연결해 학생들이 자신에게 필요한 학습 기준을 세우고 이를 새 학기까지 이어갈 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

학년별 입학 기준과 강사진, 시간표, 교습비 및 등록에 관한 자세한 내용은 MEXX학원 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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