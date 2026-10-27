강남 판자촌 구룡마을 화재…소방 대응 2단계 격상·소방헬기 동원

AI 핵심 요약beta
- 소방당국은 27일 서울 개포동 구룡마을 화재에 대응 2단계를 발령했다
- 소방 인력 168명과 장비 51대, 헬기를 투입해 진화에 나섰다
- 현재까지 인명 피해는 없으며 인근 도로는 전면 통제됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소방청, 특수장비 동원·상황대책반 가동…현재까지 인명피해 없어
[서울=뉴스핌] 나병주 고다연 기자 = 서울 '강남의 마지막 판자촌'으로 불리는 개포동 구룡마을에서 불이 나 소방당국이 대응 2단계를 발령하고 진화 작업에 나섰다.
27일 소방청에 따르면 이날 오후 3시 49분쯤 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.
소방당국은 오후 3시 59분 대응 1단계를 발령한 데 이어 오후 4시 29분 대응 2단계로 상향했다. 판자촌이 밀집한 화재 취약 지역인 데다 인근으로 불길이 번질 우려가 커진 데 따른 조치다.
소방청은 중앙119구조본부의 무인파괴방수차 등 특수장비를 동원하고 상황대책반을 가동했다. 현장상황관리관도 파견해 화재 대응 상황을 관리하고 있다.
소방당국은 화재 진압에 소방 인력 168명과 장비 51대를 투입했다. 아울러 불길이 인근 산으로 번지는 것을 막기 위해 소방헬기도 동원됐다.
소방청 발표 기준 현재까지 확인된 인명 피해는 없다.
이재명 대통령은 구룡마을 화재를 보고 받고 화재 진압에 가용한 자원을 총동원해 거주 중인 주민 인명 구조 및 안전 확보에 만전을 기할 것을 지시했다. 윤호중 행정안전부 장관도 소방청과 경찰청, 서울시청, 강남구청 등 관계 기관에 가용 인력과 장비를 총동원해 인명 구조 및 화재 진압에 총력을 다하라고 지시했다.
구룡마을 화재로 인근 양재대로 대모지하차도 옆 도로는 전면 통제됐다. 서울시는 안전 안내문자를 통해 구룡마을 화재 소식을 알리며 "인근 도로가 교통 혼잡으로 차량 정체가 예상되니 우회하기 바란다"고 안내했다.
한편 구룡마을에서는 지난 1월 16일에도 대형 화재가 발생해 약 8시간 만에 진화됐으며 당시 180여명의 이재민이 발생했다.
lahbj11@newspim.com