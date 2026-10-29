제약바이오 유망기업 200개 키운다...정부, 신약 개발·해외 진출 최대 5년 지원

AI 핵심 요약beta
- 중기부·복지부가 29일 제약바이오 유망기업 육성안을 발표했다
- 정부는 2030년까지 매년 50개사씩 총 200개사를 선발한다
- 선정 기업에 5년간 연구개발·임상·해외진출을 집중 지원한다
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3년간 600억원 투자·900억원 사업화 보증 지원
AI 신약개발·동물대체시험 육성…임상·인허가 공백 해소
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 유망 제약바이오 중소벤처기업 200개사를 선정해 기술개발부터 임상·사업화, 해외 진출까지 최대 5년간 집중 지원한다. 장기간 연구개발에 필요한 자금을 확보하도록 3년간 600억원의 투자와 900억원 규모의 사업화 보증도 지원한다.
중소벤처기업부와 보건복지부는 29일 국가정책조정회의에서 'K-제약바이오 프론티어기업 육성 방안'을 발표했다.
이번 대책은 제약바이오 시장의 성장에도 초기 기업의 창업과 투자는 위축되는 상황을 개선하기 위해 마련됐다. 국내 제약바이오 시장은 2020년 23조2000억원에서 2024년 31조7000억원으로 커졌지만, 바이오 벤처 창업은 2020년 581개에서 2023년 288개로 줄었다.
양 부처는 지난 3월 발표한 전주기 협업 방안을 바탕으로 개별 사업 중심의 지원을 기업별 성장단계에 맞춰 연계할 계획이다.
◆ 매년 50개사 선발...성과평가 거쳐 최대 5년 지원
정부는 내년 상반기부터 'K-제약바이오 프론티어기업'을 선정해 2030년까지 총 200개사를 육성한다. 매년 신약개발 20개사, 의료기기·디지털헬스 20개사, 바이오소재·생산기술 10개사 등 50개사를 공동 선발한다.
선정 기업에는 전문 컨설팅을 담당하는 '성장디렉터'를 일대일로 배정한다. 기업별 성장전략과 단계별 목표를 마련한 뒤 필요한 연구개발(R&D)과 임상, 특허·인허가, 사업화 지원 등을 연결한다.
1단계로 2년간 맞춤형 지원을 제공하고, 성과평가를 통과한 우수기업에는 투자와 글로벌 진출 등을 3년간 추가 지원한다.
자금 지원에는 R&D 전담은행을 활용한다. 전담은행의 투자전담 계열사를 통해 연간 200억원씩 3년간 총 600억원을 투자할 계획이다. 별도로 전담은행이 기술보증기금에 3년간 150억원을 출연해 총 900억원 규모의 사업화 보증을 지원한다.
◆ AI로 개발 기간 단축...임상·인허가부터 해외 사업화까지 연계
신약 후보물질 발굴 이후 임상과 사업화로 넘어가는 과정의 지원 공백도 줄인다.
AI 신약개발 모델의 검증·사업화를 지원하고, 모델 학습에 필요한 공공 의료·바이오데이터 활용을 확대한다. 동물시험 감축 등 글로벌 규제 변화에 대응해 오가노이드·장기칩 등 동물대체시험 기술과 의료 AI 고도화를 위한 신규 R&D도 추진한다.
후보물질 단계부터 임상·인허가·품질공정을 연계한 통합 컨설팅을 제공하고, 임상 현장의 수요에 맞춰 기술검증과 사업화를 지원할 방침이다. 양 부처 공동협의체를 통해 기업의 규제·애로를 상시 발굴하고 관계기관 협의를 거쳐 개선한다.
병원 연구자의 창업을 뒷받침할 제도적 기반을 마련하고, 대학·병원의 연구성과가 사업화로 이어지도록 지원한다. 글로벌 제약사와 대기업의 기술 수요에 유망 스타트업을 연결해 기술검증·공동 R&D·투자 기회도 확대한다.
해외 진출은 기술개발 초기부터 지원한다. 해외 제약사의 수요를 반영한 국제공동 R&D를 추진하고, 중기부의 시카고 글로벌비즈니스센터(GBC)와 복지부의 텍사스 메디컬센터(TMC) 등 해외 거점을 연계해 현지 기업·병원과의 협력과 투자유치, 사업화를 돕는다.
이소영 중기부 장관은 "제약바이오는 기술개발에 성공하더라도 시장에 진출하기까지 많은 시간과 자금이 필요한 분야"라며 "중기부와 복지부가 유망기업을 공동 발굴·선정하고 글로벌 선도기업으로 육성하는 새로운 협업형 기업육성모델이라는 데 큰 의미가 있다"고 밝혔다.
정은경 복지부 장관은 "복지부의 제약바이오 분야 전문성과 병원·임상 인프라를 중기부의 기업 성장지원 역량과 긴밀히 연계해 혁신적인 기술을 보유한 우리 기업들이 세계 시장에서 성과를 창출할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com