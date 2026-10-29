[컨콜] SK이노베이션 "3조원대 도시가스 RCPS 상환 방안 검토 중"

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션은 29일 도시가스 RCPS 상환 방안을 검토했다
- 3조1350억원 규모 RCPS의 현금·현물 상환을 검토 중이다
- 회사 측은 확정되는 대로 시장과 소통하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK이노베이션이 3조원대 도시가스 사업 관련 상환전환우선주(RCPS)의 상환 방안에 대해 다양한 방안을 검토하고 있지만 아직 확정된 사항은 없다고 밝혔다.
SK이노베이션은 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 도시가스 사업 관련 RCPS 상환 계획에 대해 "현재 다양한 방안을 검토하고 있으며 확정된 사항은 없다"며 "관련 내용이 확정되는 대로 시장과 소통하겠다"고 밝혔다.
해당 RCPS는 SK E&S가 SK이노베이션과 합병하기 전 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 대상으로 발행한 우선주다. SK E&S는 지난 2021년 2조4000억원, 2023년 7350억원 등 총 3조1350억원 규모의 RCPS를 발행해 자금을 조달했다.
RCPS는 일정 조건에 따라 보통주로 전환하거나 발행회사에 상환을 요구할 수 있는 우선주다. SK이노베이션은 해당 RCPS를 현금으로 상환하거나 도시가스 자회사 지분을 넘기는 현물 상환 방식을 검토해 왔다. 현물 상환이 이뤄질 경우 사실상 도시가스 사업 일부를 KKR에 매각하는 효과가 발생한다.
heoneykim@newspim.com