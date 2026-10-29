전용기 "유시민 발언 동의 못해...李대통령 흔드는 게 진영 복원 길 아냐"

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"모든 갈등 대통령 잘못으로 몰아가선 안 돼"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 전용기 더불어민주당 최고위원은 29일 유시민 작가가 이재명 대통령이 진보 진영을 해체하고 있다는 취지로 발언한 데 대해 동의할 수 없다는 입장을 밝혔다.

특히 유 작가가 이 대통령의 임기 문제까지 언급한 것을 두고 진영 통합을 위한 조언으로 받아들이기 어렵다며 민주당과 조국혁신당 사이의 갈등을 대통령의 책임으로 돌리는 것은 적절하지 않다고 비판했다.

전용기 더불어민주당 최고위원. [사진 = 뉴스핌DB]

전 최고위원은 이날 자신의 페이스북에서 "유시민 작가 말에 동의할 수 없다"고 밝혔다.

전 최고위원은 유 작가가 전날 이 대통령이 진영을 해체하고 있다는 취지로 발언했으며, 윤석열 전 대통령과 비교해 "임기를 채우지 못할 수도 있다"고 언급했다고 전했다.

또 유 작가가 조국혁신당 지지층의 80~90%가 이 대통령을 부정적으로 평가한다는 점을 진영 분열의 척도로 제시했다고 설명했다.

이에 대해 전 최고위원은 "저는 그 진단부터 틀렸다고 본다"고 반박했다.

전 최고위원은 이 대통령의 조국혁신당 대표 사면을 진보 진영 통합을 위한 결단으로 평가했다.

그는 "이재명 대통령은 상당한 비판을 무릅쓰고도 조국 대표를 사면했다. 논란도 컸고 정치적 부담도 컸다. 그래도 그 길을 갔다"고 짚었다.

이어 "윤석열 정권의 정치보복에 한 가족 전체가 도륙당하는 참혹한 과정을 지켜봤고, 그 고통을 알았기 때문"이라며 "그렇기에 비판을 감내하고 동지를 지키는 결단을 내렸다"고 했다.

그러면서 "진보진영의 통합과 연대를 위해 대통령의 가장 큰 결단이었고, 진영 통합을 위한 초석"이라고 평가했다.

민주당과 조국혁신당 사이의 갈등이 깊어진 계기로는 평택을 재선거를 지목했다.

전 최고위원은 "조국혁신당과의 골이 깊어진 것은 지난 평택을 재선거"라며 "민주당이 김용남 후보를 공천하지 말았어야 했을까"라고 반문했다.

이어 "지금도 공당이 자기 후보를 낸 것이 문제이고, 민주당이 후보를 내지 않고 조국 대표에게 양보했어야 한다고 생각하지 않는다"라고 밝혔다.

전 최고위원은 양당의 갈등을 정당 간 경쟁과 이해관계의 문제로 봐야 한다고 주장했다.

그는 "그렇기에 이 문제는 정당 간의 문제이고, 정당 간의 유불리 투쟁과 자리싸움도 한몫하고 있기 때문에 모든 것을 마치 대통령의 잘못처럼 몰아가는 것은 바람직하지 않다는 것"이라고 지적했다.

또 정책적 과제에 대한 시각 차이나 접근법의 차이에서 비롯된 비판은 수용할 수 있지만, 특정 정당 지지층의 부정적 평가만으로 대통령의 진영 통합 노력을 판단해서는 안 된다는 입장을 밝혔다.

전 최고위원은 "현재의 갈등이 정책적 과제에 대한 시각 차이와 접근법 때문이라면 충분히 이해하고, 비판할 수 있다고 본다"면서도 "그러나 단순히 조국혁신당의 부정 평가가 대통령의 진영통합 척도가 될 수는 없고, 더 이상 대통령을 흔드는 말까지 통합을 위한 충언으로 받아들일 수는 없다"고 강조했다.

전 최고위원은 진보 진영의 통합을 위해서는 대통령에게 일방적으로 양보를 요구하기보다 상호 신뢰와 책임이 필요하다고 주장했다.

그는 "복원은 서로를 믿는 데서 시작한다. 동지라면 함께 책임지고, 어려울 때 힘을 보태야 한다"고 밝혔다.

이어 "대통령에게만 양보를 요구하고, 지지율을 들어 임기까지 거론하는 것은 오히려 분열을 야기하는 행위다"라고 비판했다.

또 "유시민 작가의 말이 그 틈을 더 벌리고 있는 것은 아닐지 돌아봐주길 부탁드린다"고 했다.

유 작가는 지난 28일 유튜브 '박시영TV'에 나와 "파브르의 입장에서 보면, 많은 동물들이 자해를 하기도 한다"며 "돌고래 떼가 모래밭으로 몰려들어서 집단 떼죽음을 당하는 것과 같은 현상들이 관찰된다. 그 분들을 보면 죽는 길로 가는데, 왜 그런지는 모르겠다"고 했다.

정치권에선 유 작가가 언급한 '그 분'은 이재명 대통령과 대통령 강성 지지층으로 해석되며 논란이 일고 있다.



chogiza@newspim.com