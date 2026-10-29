인천 쿠팡 물류센터 화재 원인은 '리튬이온배터리 열폭주' 추정…피해액 1140억원

AI 핵심 요약beta
- 소방청은 29일 인천 쿠팡32 물류센터 화재 원인을 배터리 열폭주로 추정했다.
- 합동조사단은 B동 6층 적재 선반에서 최초 발화한 것으로 판단했다.
- 재산 피해는 1140억원으로 집계됐으며 소방청은 안전기준을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 지난 7월 발생한 인천 쿠팡32 물류센터 대형 화재의 원인이 적재품에 내장된 리튬이온배터리의 열폭주로 추정된다는 조사 결과가 나왔다. 화재로 인한 재산 피해는 1140억원에 달하는 것으로 집계됐다.
소방청은 지난 7월 18일 발생한 인천 쿠팡32 물류센터 화재에 대한 중앙화재합동조사단의 조사 결과를 29일 발표했다.
합동조사단은 관계자 진술과 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석, 현장 감식, 증거물 감정 및 재현 실험 등을 종합한 결과, B동 6층(메자닌 2층) 물품 적재 선반에서 최초 발화한 것으로 판단했다.
해당 장소에는 리튬이온배터리가 내장된 생활용품이 보관돼 있었으며, 국립과학수사연구원 감정에서도 수거된 탄화 배터리의 셀 절연 파괴에 따른 발화 가능성이 확인됐다.
다만 화재로 인한 소실이 심해 최초 발화한 제품을 특정하지는 못했다.
조사단은 리튬이온배터리에서 시작된 불이 제품 케이스와 포장재, 주변 종이박스로 옮겨붙으면서 대형 화재로 확대된 것으로 추정했다.
불길은 수직으로 7층과 8층 옥상층 식당까지 번졌고, 수평으로는 B동 외벽을 따라 A동 방향으로 확산했다.
소방당국은 화재 당시 진입 램프 구간에 방어선을 구축해 A동과 5층 이하 하층부로 불길이 번지는 것을 차단했다.
이번 화재는 지난 7월 18일 오전 6시 54분 최초 신고가 접수된 이후 109시간 30여분 만인 22일 오후 8시 35분 완전히 진화됐다.
진화 작업에는 소방 507명과 경찰 371명 등 총 917명의 인력과 헬기 7대를 포함한 장비 255대가 투입됐다.
화재 진압 과정에서 소방대원 2명이 연기 흡입과 탈진 등으로 경상을 입었다.
재산 피해는 부동산 374억원, 동산 766억원 등 총 1140억원으로 추산됐다.
소방청은 화재 발생 당일인 7월 18일 주영국 119대응국장을 단장으로 중앙화재합동조사단을 구성하고 화재 원인과 연소 확대 경로 등을 조사해 왔다. 조사에는 소방청과 인천소방본부, 국립소방연구원, 서울·경기 화재감정기관 등 8개 기관 전문가 30여명이 참여했다.
소방청은 이번 조사 결과를 토대로 대형 물류창고 화재 대응절차를 정비하고 리튬이온배터리 보관 안전기준을 강화할 방침이다.
해당 물류센터는 2020년 5월 건축허가를 받아 올해부터 시행된 대형 물류창고 소방시설 강화 기준의 적용 대상에 포함되지 않았다.
이에 소방청은 대형 물류창고 화재 발생 시 초기 진압 가능성을 신속히 판단하고, 방어층과 방어선을 설정해 연소 확대를 차단하는 방어진압 체계를 마련하기로 했다.
이를 위해 '무창층·복합구조 물류창고 화재 대응절차(SOP 244)'를 제정할 예정이다.
리튬이온배터리와 배터리 내장 제품의 보관 안전기준 개선도 추진한다.
배터리 충전량에 따른 화재 위험성을 고려해 물류창고 보관 시 충전상태(SOC)를 일정 수준 이하로 제한하는 방안을 관계 부처와 협의할 계획이다.
최용철 소방청장은 "물류창고는 종이박스와 포장재 등 가연물이 많아 작은 불씨도 대형 화재로 이어질 수 있다"며 "리튬이온배터리와 관련 제품을 보관하는 사업장은 보관 구역 관리와 초기 화재 감지에 각별히 주의하고, 가급적 배터리 충전량을 낮춰 보관해 주시길 바란다"고 당부했다.
abc123@newspim.com