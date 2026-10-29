美 중간선거가 금융시장 새 변수로…이형일 "시장 영향 점검해야"

AI 핵심 요약beta
- 이형일 부총리는 29일 미국 중간선거 이후 대외정책 변화를 점검했다
- 정부는 금리·유가·지정학 변수로 금융시장 변동성이 지속된다고 진단했다
- 국고채 시장 불안에 대비해 필요시 긴급 바이백 등 조치를 시행하기로 했다
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美 의회 구성·정치환경 변화에 따른 영향 주시
국고채 시장 불안 확산 경계
"긴급 바이백 등 적기 대응"
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 "다음 주 미국 중간선거 이후 의회 구성, 정치환경 변화에 따른 미국 대외정책 변화와 그에 따른 시장 영향도 점검할 필요가 있다"고 말했다.
이 부총리는 이날 서울 은행연합회관에서 열린 확대거시경제금융회의에서 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 정책금리 결정에 따른 글로벌 금융시장 동향과 국내 금융시장에 미칠 영향을 점검하고 대응 방향을 논의했다.
미국 연방준비제도(Fed)는 FOMC에서 정책금리를 연 3.75~4.00%로 동결했다. 정부는 이번 결정을 물가안정 기조를 유지하는 가운데 지난 9월 금리 인상의 영향과 경제지표를 확인하면서 향후 정책 경로를 판단하려는 것으로 평가했다.
다만 금리 동결에도 시장 불확실성은 여전하다고 진단했다. 이 부총리는 "미국 등 장기금리가 높은 수준을 유지하는 가운데 주요 기술기업의 실적·투자 전망과 국제유가 흐름 등이 국내외 금융시장의 변동성을 키우고 있다"고 지적했다.
특히 정부는 다음 주 예정된 미국 중간선거 이후 의회 구성과 정치 지형의 변화가 미국의 대외정책에 영향을 미치고, 글로벌 금융시장에도 새로운 불확실성으로 작용할 가능성을 주시하고 있다.
이 부총리는 "최근 국내 증시는 글로벌 금리전망의 변화와 중동 지역의 지정학적 불확실성, AI 투자의 수익성과 반도체 업황에 대한 우려 등이 맞물리며 급락과 반등을 반복하는 높은 변동성을 보이고 있다"고 말했다.
이어 "관계기관 간 긴밀한 공조를 통해 미국 대외정책 변화, 국제유가, 글로벌 자금흐름이 국내 금융 및 외환시장에 미치는 영향을 살피고, 필요시 신속히 대응하겠다"고 강조했다.
정부는 대외 불확실성이 국고채 시장으로 확산할 가능성에도 대비하기로 했다. 미국 중간선거와 프랑스 재정 불안 등이 국내 채권시장에 영향을 미칠 수 있다는 판단에서다.
이 부총리는 "미 중간선거, 프랑스 재정불안 등 대외 불확실성이 지속되고 있어 국고채 시장으로 전이될 위험성 등을 면밀히 점검하고 11월 발행물량도 신중히 검토하겠다"고 밝혔다. 이어 "필요시 관계기관과 긴밀히 협력해 긴급 바이백 등 시장안정조치를 적시에 실시하겠다"고 말했다.
다만 정부는 국내 경제의 기초 여건은 양호하다고 평가했다. 3분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 1.0% 성장했고 올해 3% 중반의 경제성장률이 전망된다는 점을 근거로 들었다.
한편 이날 회의에서는 최근 금리 상승이 금융권 취약차주에 미치는 영향을 점검하고, 주식 결제주기를 현행 'T+2'에서 'T+1'로 단축하기 위한 로드맵 초안도 논의했다.
wideopen@newspim.com