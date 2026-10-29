삼성금융네트웍스, '2026 삼성금융 C-Lab Outside' 최종발표회 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼성금융네트웍스는 28일 C-Lab Outside 최종발표회를 열었다
- 삼성금융은 크랩스·텔레픽스·이노밧·퀀팃을 최우수 기업으로 선정했다
- 선정 기업에는 내년 미국 CES 참가 지원과 계열사 협업 기회를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성금융네트웍스(삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권)와 삼성벤처투자는 지난 28일 '2026 삼성금융 C-Lab Outside' 최종발표회를 열고 최우수 스타트업 4개사를 선정했다고 밝혔다.
29일 삼성증권에 따르면 삼성금융 C-Lab Outside는 '금융 혁신의 모든 가능성이 모이다'라는 슬로건으로 스타트업과의 협업을 통해 금융산업의 혁신을 추진하는 삼성금융의 대표 오픈이노베이션 프로그램이다.
올해 프로그램에는 역대 최대 규모인 395개 스타트업이 지원했다. 삼성금융 각 사가 제시한 과제에 스타트업이 보유한 기술과 아이디어를 접목한 솔루션을 제안하는 방식으로 진행됐으며, 지난 5월 심사를 통해 본선 진출 기업 17개사가 선정됐다.
본선에 오른 스타트업들은 약 5개월간 삼성금융 계열사 현업 부서와 협력하며 사업화 가능성을 검증하고 솔루션을 고도화했다. 이후 최종 심사를 거쳐 금융사별 총 4개 최우수 스타트업이 선정됐다. 삼성금융은 선정 기업에 내년 미국에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 참가를 지원할 예정이다.
올해 최우수 스타트업으로는 크랩스, 텔레픽스, 이노밧, 퀀팃이 이름을 올렸다. 삼성생명이 선정한 크랩스는 생성형 AI 기반 영상 콘텐츠 제작 솔루션을 보유한 기업이다. 삼성생명은 크랩스와 협력해 컨설턴트 영업 역량 강화와 교육 콘텐츠 제작 체계 고도화를 추진할 계획이다.
삼성화재가 선정한 텔레픽스는 AI기반 위성 데이터 분석 플랫폼을 제공하는 기업이다. 텔레픽스는 위성 데이터를 활용한 재물보험 인수심사 시 시설물 탐지와 대형 건설현장의 지반침하 리스크 감지를 솔루션으로 구현해 높은 평가를 받았다.
삼성카드가 선정한 이노밧은 해외 여행객을 대상으로 부가가치세 환급 서비스를 제공하는 기업이다. 회사는 향후 환급 가능 국가 확대와 함께 모니모 고객을 위한 차별화 서비스로 협업을 검토하고 있다.
삼성증권이 선정한 퀀팃은 AI 에이전트 기반 퀀트 투자정보 솔루션 기업이다. 삼성증권은 비대면 투자 상담 서비스와 통합 금융 플랫폼 '모니모' 고객 대상 투자 시그널 서비스 등에 해당 기술을 활용하는 방안을 검토하고 있다.
한덕희 퀀팃 대표는 "이번 협업을 통해 증권사의 다양한 고객 접점에 자사 솔루션을 적용해볼 수 있는 기회를 얻었다"며 "삼성증권과의 협력이 향후 성장의 중요한 발판이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
박종문 삼성증권 사장은 "급변하는 경영환경에 대응하기 위해서는 혁신 기술과 서비스를 보유한 스타트업과의 협업이 필수적"이라며 "삼성금융은 앞으로도 국내 스타트업의 성장을 지원하며 금융 혁신 생태계 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com