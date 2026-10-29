에이스테크, 한화에어로스페이스와 항재밍 안테나 개발 계약

AI 핵심 요약beta
- 에이스테크놀로지는 29일 한화에어로스페이스와 항재밍 안테나 개발 계약을 체결했다
- 소형 무기체계용 위성항법 안테나 개발과 성능·환경시험 대응에 나선다
- 회사는 후속 제품 공급과 양산으로 방산 매출 확대를 추진할 계획이다
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항재밍 기술 기반 후속 양산·공급 사업 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 무선통신·안테나 전문기업 에이스테크놀로지가 한화에어로스페이스와 소형 무기체계에 적용되는 항재밍 장치용 배열안테나 개발 용역 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 계약은 소형 무기체계에 적용되는 위성항법장치용 항재밍 안테나를 개발하는 사업이다. 에이스테크놀로지는 기존 안테나와의 기구적 호환성을 유지하면서 단품과 체계 장착 상태에서 요구되는 위성항법 수신 성능을 확보하고, 항재밍 수신기 장치와의 연동성 및 레이돔 내열성 등 환경시험 요구조건에 대응하는 제품을 개발할 계획이다.
항재밍 안테나는 위성항법 신호에 대한 재밍(전파교란) 등에 대응해 위성항법 신호의 안정적인 수신을 지원하는 장치다. 유도무기와 무인체계 등에서 항법 기능을 유지하기 위한 핵심 부품으로 활용된다. 회사는 약 10년간 관련 위성항법 안테나 기술을 개발해 왔으며 이번 개발용역을 기반으로 향후 후속 제품 공급과 양산 사업으로 확대한다는 계획이다.
에이스테크놀로지 관계자는 "이번 수주는 약 10여 년간 축적해 온 항재밍 위성항법 안테나 개발 노하우와 해외 수출 역량을 인정받아 한화에어로스페이스의 정식 벤더로 최초 진입하고, 새로운 대형 고객사를 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "특히 성장성이 주목받고 있는 전자전 분야의 핵심 기술인 항재밍 안테나 기술 경쟁력을 인정받았다는 점에서 향후 사업 확대의 기반을 마련했다"고 말했다.
이어 "이번 개발 수주를 시작으로 후속 제품 공급 및 양산 사업으로 이어질 수 있도록 기술 개발과 성능 검증에 집중할 계획"이라며 "향후 양산으로 전환될 경우 소모성 무기체계의 특성상 후속 물량 공급이 지속적으로 발생할 수 있어 장기적이고 안정적인 매출 확대에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
또한 "그동안 축적한 통신 RF 기술과 항재밍 안테나 개발 역량을 바탕으로 방산 분야의 추가 고객사 확보와 수출형 무기체계 관련 사업 확대를 적극 추진해 나가겠다"고 강조했다.
winter1004@newspim.com