iM뱅크, 한국가스공사와 상생펀드 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- iM뱅크와 한국가스공사는 28일 상생펀드 확대 협약을 체결했다
- 양 기관은 상생펀드 규모를 200억원에서 600억원으로 증액했다
- 대구·경북 중소기업과 소상공인 금융지원을 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =iM뱅크가 한국가스공사와 '더 좋은 지역경제를 위한 상생펀드 업무협약' 확대를 체결하고 대구·경북 지역 중소기업과 소상공인 대상 금융지원을 강화한다고 밝혔다.
지난 28일 수성동 본점에서 진행된 협약은 기존 200억원 규모였던 상생펀드를 600억원으로 3배 증액해 지역기업의 금융 부담을 줄이고 상생협력 기반을 다지기 위해 마련됐다.
양 기관은 펀드 재금을 300억원씩 1:1 매칭 방식으로 출자해 대구·경북 지역 중소기업과 소상공인의 대출 자금으로 활용한다.
이번 협약은 공기업과 지방은행이 손잡고 지역기업의 자금난을 해소하기 위해 마련됐다. 지원 규모가 커진 만큼 수혜 대상을 확장해 기업의 경영 안정화와 지역 경제의 선순환을 도울 전망이다.
강정훈 iM뱅크 은행장은 "지역 중소기업과 소상공인의 금융 부담을 완화하고 안정적인 경영활동을 지원하기 위한 결정"이라며 "한국가스공사와의 협력을 바탕으로 지역기업 지원과 상생금융을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com