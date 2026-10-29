李대통령 "국가의 부재로 국민 억울한 희생 없게 할 것"…이태원 4주기 추모사

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 29일 이태원 참사 4주기 기억식에 참석했다
- 이 대통령은 국가 부재와 방임으로 인한 희생이 없도록 약속했다
- 정부는 진상규명법을 개정하고 특별조사위 활동을 2027년까지 연장했다
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"국가가 지켜줄 것이란 믿음 산산조각"
"'모두가 안전한 나라' 만드는 데 국가 역량 집중"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 '이태원 참사 4주기'를 맞은 29일 "다시는 국가의 부재와 방임으로 국민이 억울하게 희생되는 일이 없도록 하겠다"고 약속했다.
이 대통령은 이날 광화문 북광장에서 열린 이태원 참사 4주기 기억식에서 "160개의 우주가 무너져 내린 지 어느덧 4년이 흘러, 다시 10월이 됐다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "즐거웠어야 할 가을밤이 참혹한 비극의 현장으로 뒤바뀌었던 그날, 국가는 없었다"며 "국가가 나와 내 가족의 생명을 지켜줄 것이란 당연했던 그 믿음은 산산조각이 났다"고 회고했다.
이 대통령은 "국가가 책임을 다했더라면, 이태원의 그날은 여느 때와 다를 것 없는 평범한 하루로 남았을 것"이라며 "국민 여러분, 국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 마땅한 그 책임을 다하고 있지 못한 동안 유가족들께선 차가운 거리에서 외로운 싸움을 지난하게 이어왔다"고 했다.
이어 "헤아릴 수 없는 아픔을 딛고, 눈물로 '안전 사회'의 새 길을 열어온 유가족 여러분께, 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다"고 덧붙였다.
이 대통령은 "정부는 국가의 존재 이유를 바로 세우기 위해, '생명안전기본법' 제정을 비롯해 '모두가 안전한 나라'를 만드는 일에 국가 역량을 집중하고 있다"며 "온전한 진상규명이야말로 완전한 치유의 출발이라는 신념 하에, 지난 9월에 '10·29 이태원 참사 진상규명법'을 개정했고, 특별조사위 활동 기한을 2027년 9월까지 연장했다"고 소개했다.
그러면서 "단 하나의 의문도 남지 않도록 진실을 명명백백하게 밝히고, 밝혀진 진실이 재발 방지로 이어지도록 반드시 만들어가겠다"고 했다.
이 대통령은 "'10·29 이후의 대한민국은 10·29 이전의 대한민국과 달라야 한다'라는 것이 정부의 확고한 방침"이라며 "아침밥을 함께 먹고 집을 나선 가족이 저녁에 무사히 돌아오는 하루, 그 당연한 일상을 지키는 것으로 국가의 책임을 다하겠다"고 약속했다.
pcjay@newspim.com