JB금융그룹, '2026 JB포럼' 개최…AI·핀테크 협력 생태계 확대

AI 핵심 요약beta
- JB금융그룹은 23일부터 24일까지 정읍 아우름캠퍼스에서 포럼을 개최했다
- 전략적 파트너사 14곳과 AI·디지털 기술 협업 방안을 논의했다
- 파트너사 간 1대1 미팅을 통해 신규 사업 기회를 발굴했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =JB금융그룹은 지난 23일부터 24일까지 전북특별자치도 정읍 JB금융그룹 아우름캠퍼스에서 '2026 JB Forum – Navigating Tomorrow'를 진행했다고 밝혔다.
올해로 2회째를 맞은 이번 포럼은 '함께 변화의 내일을 항해하다'라는 슬로건 아래 핀다, 업스테이지, 에이젠글로벌, 하이어다이버시티, 메디아크 등 JB금융그룹의 전략적 파트너사 14곳이 참석했다.
JB금융그룹은 현재까지 총 17개 기업에 전략적 투자를 진행했으며, 올해 투자 영역을 기존 핀테크·외국인 플랫폼에서 AI 및 디지털자산으로 확장했다. 이번 포럼에는 업스테이지, 스트리미(고팍스), 미국 AI 보안기업 사이퍼데이터, 하이어다이버시티 등 4개사가 신규 파트너사로 참가했다.
행사에서는 지난 1년간의 혁신 성과를 공유하고 AI 기술 활용 및 협업 방안을 논의했다. 최형욱 패스트빌드 대표의 강연과 패널 토론이 진행됐으며, 에이지봇(AGIBOT)의 휴머노이드 로봇 X2·A3 시연 등 피지컬 AI 기술 체험 프로그램도 운영됐다.
참여 파트너사들의 사업 사례 발표도 이어졌다. 핀다는 전북은행과 추진하는 '핀다 뱅크' 사업을, 베트남 투자 플랫폼 인피나는 미국 시장 진출 경험을 발표했다. 업스테이지는 JB금융그룹 계열사와의 AI 기반 금융서비스 고도화 방안을 제시했다.
올해 신설된 'JB MEET-UP'에서는 파트너사 간 1:1 미팅이 실시됐다. 그룹과 개별 기업 간 투자·제휴 관계를 넘어 파트너사 상호 간 신규 비즈니스 기회를 발굴하는 목적이다.
김기홍 JB금융그룹 회장은 "개방성과 포용성을 바탕으로 한 장기적 파트너십이 중요하다"며 "파트너사들의 창업가 정신과 그룹이 보유한 자본·금융 노하우를 결합해 지속 가능한 신규 사업 기회를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
이어 "파트너사 간 협력이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 JB금융그룹의 역량과 자원을 적극 지원하겠다"며 "동반성장하는 좋은 친구가 되겠다"고 강조했다.
eoyn2@newspim.com