[라리가] 이강인 감아차기 ATM 데뷔골, '8월의 골' 선정

AI 핵심 요약beta
- 이강인이 9일 라리가 8월의 골을 수상했다.
- 말라가전 데뷔골로 아틀레티코의 2-0 승리를 이끌었다.
- 이강인은 스페인 무대 첫 이달의 골 영예를 안았다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아틀레티코 마드리드의 이강인이 스페인 라리가 8월 '이달의 골' 영예를 안았다. 라리가 사무국은 9일(한국시간) 홈페이지와 공식 채널을 통해 "이강인이 말라가를 상대로 팀의 승리를 이끈 환상적인 골을 터뜨려 2026-2027시즌 라리가 EA스포츠 8월의 골 수상자로 선정됐다"고 발표했다.
이강인은 지난달 20일 스페인 마드리드 리야드에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 라리가 1라운드 개막전에서 화려한 데뷔골을 터뜨렸다. 후반 12분 교체 투입된 이강인은 후반 25분 페널티아크 오른쪽에서 수비수 3명을 연달아 제친 뒤 강력한 왼발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다.
라리가 사무국은 "이강인은 수비수 여러 명을 제친 뒤 상대 골문 상단 구석을 찌르는 멋진 슈팅을 터뜨렸다. 팽팽하던 0의 균형을 깨트린 하나의 걸작과도 같은 득점"이라고 극찬했다.
이강인의 선제 결승골에 힘입은 아틀레티코는 알렉스 바에나의 쐐기골을 더해 2-0 완승을 거뒀다. 데뷔전에서 결승골을 터뜨린 이강인은 경기 최우수선수(MVP)에 선정되며 홈 팬들의 뜨거운 연호를 받았다.
이번 수상은 이강인이 발렌시아, 마요르카 시절을 포함해 스페인 라리가 무대에서 처음으로 받은 '이달의 골' 상이다. 파리 생제르맹(PSG) 시절이던 2023년 11월 프랑스 리그1 이달의 골을 수상한 데 이어 스페인에서도 개인 타이틀을 추가했다.
psoq1337@newspim.com