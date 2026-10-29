[컨콜] 삼성 DX, 2분기 연속 적자 "메모리값에 내년 스마트폰 시장 역성장"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 29일 메모리 가격 상승으로 내년 스마트폰 시장 역성장을 전망했다
- AI 서버용 메모리 수요 확대로 모바일 부품 부족과 원가 부담이 이어졌다
- 삼성전자는 최상위 모델 중심으로 제품 구성과 수익 구조를 개편하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최상위 모델 중심 수익 구조 개편, 중저가는 역할 재정립
경쟁사 폴더블 출시, 경쟁 심화에 "시장 키울 기회"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 메모리 가격 상승 여파로 내년 스마트폰 시장이 역성장할 것이라고 전망했다. 스마트폰·TV·가전을 맡은 디바이스경험(DX)부문은 부품 원가 부담에 2분기 연속 적자를 냈고, 내년에도 수익성 부담이 이어질 것으로 내다봤다.
삼성전자는 29일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 원가 부담의 원인으로 인공지능(AI) 서버를 지목했다. 회사는 "AI 서버용 메모리 수요 확대로 모바일용 메모리 공급이 지난해 4분기부터 부족해지며 가격 상승세가 계속되고 있다"며 "4분기에도 높은 메모리 가격이 지속돼 업계 전반의 어려운 경영 환경이 예상된다"고 말했다.
스마트폰 시장은 판매량이 줄고 있다. 다니엘 아라우조 MX사업부 상무는 "3분기 스마트폰 시장은 메모리 가격 인상 영향이 이어지며 중저가 중심으로 수량이 줄었다"며 "4분기 MX 매출은 전 분기 대비 감소하고 어려운 사업 환경으로 이익 감소는 불가피하다"고 말했다. 3분기에는 갤럭시 Z 폴드8 등 신제품 효과로 매출이 늘고 원가 절감으로 수익성도 일부 개선됐지만 적자를 벗어나지는 못했다.
이어 아라우조 상무는 "재료비 상승을 상쇄하기 위한 가격 인상으로 중저가 시장 중심의 수량 감소 추세가 계속될 것"이라며 "원가 상승으로 내년에도 어려운 경영 환경이 지속될 것"이라고 전망했다.
신승철 시스템LSI사업부 부사장도 "부품가 상승으로 세트 판가 인상 영향이 지속되면서 모바일과 IT 시장 전반의 수요가 감소했다"며 "모바일 수요 둔화가 내년까지 이어져 스마트폰 시장은 역성장하고 중저가 모델 축소 추세도 계속될 것"이라고 말했다.
삼성전자는 이에 대응해 수익 구조를 최상위 제품 중심으로 바꾼다. "하반기 들어 저가 시장이 위축되고 경쟁이 심화되며 경영 환경이 더욱 어려워지고 있다"며 "내년에는 수익 구조를 최상위 모델 중심으로 개선하고 중저가 시장에서는 가격대별 제품의 역할을 재정립하겠다"고 밝혔다. 고용량 모델 중심으로 판매 구성을 바꾸고, 4분기에는 '인텔리전트 아이웨어'를 출시한다. 글라스와 트라이폴드 등 새 폼팩터 개발도 이어간다.
폴더블 시장 경쟁 심화도 변수다. 아라우조 상무는 "더 많은 경쟁사 진입으로 경쟁 심화와 구도 변화는 불가피하다"면서도 "2019년 개척한 시장의 가치를 입증하고 시장 성장에 맞춰 판매를 확대하는 기회로 활용하겠다"고 말했다. 올해 폴더블 라인업을 늘린 결과 경쟁사 고객과 젊은 고객층 유입이 늘었다는 설명이다. 회사는 금융 프로그램 등으로 소비자 구매 부담을 낮춰 프리미엄 고객을 늘릴 계획이다.
TV·가전도 부담이 이어졌다. 김원우 VD사업부 상무는 "3분기 메모리 수급 제약 지속에도 프리미엄 판매와 비용 효율화로 수익성 하락 폭을 제한했다"며 "내년 TV 시장 수요는 성장 정체 또는 소폭 감소할 것"이라고 전망했다. 다만 RGB·OLED와 75인치 이상 대형 TV 등 프리미엄 비중은 늘어날 것으로 봤다. 생활가전은 구독과 기업간거래(B2B) 확대로 판매가 늘었지만 원자재와 물류비 상승에 실적이 줄었다.
raul1649@newspim.com