[프로필] 장호진 현대지에프홀딩스 부회장…지주사 전환 이끈 '재무·전략통'

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점그룹은 29일 장호진 사장을 대표이사 부회장으로 승진시켰다
- 장 부회장은 그룹 지주회사 전환과 주요 투자·인수합병을 주도했다
- 이번 인사는 지주사와 핵심 계열사 책임경영 강화를 위해 단행했다
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2023년 지주사 대표 취임…부회장 승진으로 책임경영 강화
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점그룹의 지주회사 전환을 이끈 장호진 현대지에프홀딩스 대표이사 사장이 부회장으로 승진했다.
현대백화점그룹은 29일 발표한 2027년 정기 임원 인사에서 장 사장을 대표이사 부회장으로 승진시켰다. 발령일은 내년 1월 1일이다.
장 신임 부회장은 1962년생으로 부산 동인고와 서울대 경영학과를 졸업했다. 1987년 현대그룹에 입사해 종합기획실에서 근무했으며, 2001년 현대백화점으로 자리를 옮겼다. 이후 현대홈쇼핑 관리부문과 현대백화점 관리담당 등을 거치며 기획·관리 분야에서 경력을 쌓았다.
2010년 현대그린푸드 대표이사를 맡았으며, 2014년 현대백화점 관리본부장으로 복귀했다. 2015년 기획조정본부 부본부장에 이어 2017년 사장으로 승진하면서 기획조정본부장을 맡았다. 그룹의 주요 투자와 인수합병(M&A), 계열사 업무 조정 등을 담당하며 경영 전반으로 역할을 넓혔다.
2020년에는 현대백화점 대표이사와 기획조정본부장을 겸임했다. 이후 그룹의 지주회사 전환을 추진했으며, 2023년 현대지에프홀딩스 대표이사에 선임됐다.
이번 승진은 지주사와 핵심 계열사 리더십을 강화해 경영 안정성과 책임경영을 높이겠다는 그룹의 인사 기조에 따른 것이다.
◆장호진 현대지에프홀딩스 부회장 프로필
▲1962년생 ▲부산 동인고 졸업 ▲서울대 경영학과 졸업 ▲1987년 현대그룹 입사 ▲2001년 현대백화점 합류 ▲2010년 현대그린푸드 대표이사 ▲2014년 현대백화점 관리본부장 ▲2015년 현대백화점 기획조정본부 부본부장 ▲2017년 현대백화점 기획조정본부장 사장 ▲2020년 현대백화점 대표이사 ▲2023년 현대지에프홀딩스 대표이사 사장 ▲2027년 현대지에프홀딩스 대표이사 부회장(1월 1일자)
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