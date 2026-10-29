한준호 의원 "고양 창릉 송전선로 6.9㎞ 지중화 추진…송전탑 23기 철거"

AI 핵심 요약beta
- 한준호 의원은 29일 고양 창릉 송전선로 지중화를 본격 추진한다고 밝혔다.
- LH와 한전은 가공 송전선로 6.9㎞를 지하화하고 송전탑 23기를 철거한다.
- 사업은 2027년 하반기 착공해 2030년 공사를 마치고 2031년 철거를 완료한다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 고양 창릉 3기 신도시 일대에 설치된 가공 송전선로 6.9㎞가 지중화되고 송전탑 23기가 철거될 예정이다.
한국토지주택공사(LH)와 한국전력공사(한전)의 협약에 따라 추진되는 이번 사업은 2027년 하반기 착공해 2030년 하반기 지중화 공사를 마무리하고, 2031년 송전탑 철거까지 완료하는 것을 목표로 한다.
한준호 더불어민주당 의원은 29일 고양 창릉 3기 신도시 일대 가공 송전선로 지중화 사업이 LH와 한전의 협약에 따라 본격 추진되고 있다고 밝혔다.
이번 사업은 주거지 인근을 지나는 고압 송전선로로 불편을 겪어 온 지역 주민들의 숙원을 해소하기 위해 추진된다.
지중화 대상은 총 6.9㎞ 구간으로, 345㎸ 송전선로 3.7㎞와 154㎸ 송전선로 3.2㎞가 포함된다. 이에 따라 345㎸ 송전선로 구간에 설치된 송전탑 13기와 154㎸ 송전선로 구간의 송전탑 10기 등 총 23기가 철거될 예정이다.
지중화 공사는 기존 공중에 설치된 송전선로를 지하 전력구로 옮기는 방식으로 진행된다. 땅속에 전력구를 조성한 뒤 케이블을 설치하고, 지중화가 완료되면 해당 구간의 송전탑을 철거하는 방식이다. 사업 비용 부담과 공사 시행은 LH가 맡는다.
현재 설계용역이 진행되고 있으며 2027년 상반기까지 설계를 마무리할 계획이다. 이후 같은 해 하반기 지중화 공사에 착수해 2030년 하반기 공사를 완료할 계획이다. 2031년에는 기존 송전탑 23기를 철거할 예정이다.
한 의원은 그동안 정연일 경기도의원과 한주연·차지현·송금희 고양시의원 등과 함께 LH와 한전을 상대로 송전선로 지중화 사업 추진을 지속적으로 요청해 왔다고 설명했다.
한 의원은 "이번 사업 추진은 주민들의 오랜 숙원을 해결하기 위한 첫걸음"이라며 "설계부터 공사, 송전탑 철거까지 모든 과정이 차질 없이 진행될 수 있도록 끝까지 챙기겠다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com