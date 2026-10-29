"중고차 냄새도 확인하세요"…리본카, 실내 점검법 공개

AI 핵심 요약beta
- 리본카는 29일 중고차 실내 상태 점검법을 공개했다
- 담배·반려동물 냄새와 습기·공조 장치 이상을 확인해야 한다
- 차량 냄새와 청결도를 평가해 등급별로 상세페이지에 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중고차 구매 시 차량 성능과 외관뿐 아니라 실내 냄새와 청결 상태도 꼼꼼히 확인해야 한다. 이전 차주의 흡연이나 반려동물 동승 흔적은 물론 차량 내부의 습기와 공조 장치 이상 여부까지 살펴볼 필요가 있다.
비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카는 29일 중고차 구매 전 확인해야 할 실내 상태 점검 방법을 공개했다.
먼저 담배나 반려동물 냄새는 천장 마감재와 바닥 카펫, 안전벨트 등 섬유 소재에 쉽게 배기 때문에 해당 부위를 확인하는 것이 좋다. 안전벨트를 끝까지 당겨 오염 흔적을 살펴보고 시트 틈새에 털이나 담뱃재가 남아 있는지도 점검해야 한다.
차량에서 퀴퀴한 냄새가 난다면 에어컨 필터와 공조 장치 내부의 오염 여부를 확인할 필요가 있다. 바닥 매트와 시트 하단, 트렁크 바닥 등에 물기나 얼룩이 있는지도 살펴야 한다.
냄새가 차량 이상을 알리는 신호일 수도 있다. 고무 타는 냄새는 타이어나 브레이크 이상과 관련될 수 있으며 달콤한 냄새는 냉각수 누출 가능성을 의미한다. 연료나 오일 타는 냄새가 지속될 경우 정비소 점검이 필요하다.
리본카는 자체 리컨디셔닝센터에서 차량 성능과 함께 실내 냄새 및 청결 상태를 평가하고 있다. 전문 측정 장비와 조향사의 평가를 바탕으로 냄새를 5단계로 분류하며 이 가운데 '쾌적·양호·보통' 등급에 해당하는 차량만 판매한다.
실내 청결도 역시 3단계로 구분해 차량 상세페이지에 공개한다. 차량 인수 후 8일 이내, 주행거리 800㎞ 이내라면 단순 변심에 따른 환불을 신청할 수 있는 서비스도 운영하고 있다.
리본카 관계자는 "실내 냄새와 청결 상태는 차량 인수 후 만족도에 영향을 미치는 중요한 요소"라며 "소비자가 비대면으로도 차량 상태를 확인할 수 있도록 관련 정보를 제공하고 있다"고 말했다.
chanw@newspim.com