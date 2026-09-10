[UCL] 이강인 59분 활약했지만...ATM, 리버풀 원정 1-2 역전패

AI 핵심 요약beta
- 이강인이 10일 UCL 1차전서 59분 뛰었다
- 아틀레티코는 리버풀 원정서 1-2 역전패했다
- 이강인은 37터치 1기회 창출로 존재감 보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 선발 출전해 59분을 소화했으나 아틀레티코 마드리드(ATM)는 리버풀 원정에서 역전패를 당했다.
아틀레티코는 10일 오전(한국시간) 영국 리버풀 안필드에서 열린 2026-2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 원정 경기에서 리버풀에 1-2로 패했다.
이강인은 공격수와 미드필더 역할을 모두 수행하면서 명목상 투톱으로 나왔지만 공을 자주 잡고 팀 플레이에 도움을 주는 데 힘을 썼다. 리버풀 선수들의 견제에 자주 넘어지기도 하고 공 다툼 과정에서 축구화가 벗겨지기도 했다. 축구 통계 매체 풋몹에 따르면 이강인은 터치 37회, 패스 25회(89%), 기회 창출 1회, 긴 패스 3회(100%) 등을 기록했고 슈팅은 없었다. 풋몹은 이강인에게 평점 6.1점을 부여했다.
아틀레티코는 전반 17분 선제골을 뽑았다. 훌리안 알바레스가 하프라인 부근에서 침투하는 마르코스 요렌테를 향해 절묘한 스루패스를 연결했다. 요렌테는 알리송 베커 골키퍼와의 일대일 기회에서 침착한 왼발 마무리로 리버풀의 골망을 갈랐다.
이강인도 공격에서 존재감을 보였다. 전반 26분 상대 압박을 탈취한 뒤 탈압박 드리블로 수비를 따돌리고 좌측면 줄리아노 시메오네에게 날카로운 패스를 찔러 넣었다. 패스를 이어받은 알바레스가 중거리 슈팅을 때렸으나 알리송의 선방에 막혔다. 리버풀은 전반 40분 동점골을 넣었다. 페널티 박스 안 혼전 상황에서 로날드 아라우호가 백힐 패스를 내줬고 도미니크 소보슬러이가 오른발로 밀어 넣어 동점골을 터뜨렸다.
후반 시작과 동시에 리버풀이 승부를 뒤집었다. 후반 5분 아틀레티코 수비진이 확실하게 걷어내지 못한 세컨볼을 알렉시스 맥 알리스터가 강력한 왼발 논스톱 중거리 슈팅으로 연결해 역전골을 성공시켰다.
리드를 빼앗긴 디에고 시메오네 감독은 후반 14분 이강인과 코케를 불러들이고 알레한드로 그리말도와 아데몰라 루크먼을 투입하며 공격 변화를 꾀했다. 아틀레티코는 후반 28분 조너선 데이비드까지 투입하며 총공세에 나섰다. 후반 23분 알바레스의 인사이드 슈팅 등으로 동점을 노렸으나 리버풀의 탄탄한 수비벽과 알리송의 정면 선방에 번번이 막혔다.
psoq1337@newspim.com